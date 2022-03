'2Doc: Rules Of War' bij de VPRO

Namens het Rode Kruis doorkruist een Nederlander de binnenlanden van het door burgeroorlog geteisterde Zuid-Soedan. Zijn missie: de strijdende soldaten wijzen op 'the rules of war' om hiermee soldaten en burgers beter te beschermen tegen de wreedheden die in een oorlog nooit ver weg zijn.