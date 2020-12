'2Doc: Oproerkraaiers' bij de VPRO

Hoe komt het dat activisten meestal eerst gezien worden als oproerkraaiers en relschoppers terwijl hun actiepunten jaren of decennia later vaak gemeengoed worden?

In haar nieuwe documentaire 'Oproerkraaiers' onderzoekt Sunny Bergman het hedendaagse activisme en de relatie tussen actievoeren en maatschappelijke verandering. Wie zijn deze oproerkraaiers en wat beweegt hen?

In 'Oproerkraaiers' onderzoekt Sunny de relatie actievoerder-maatschappij en

kijkt zij naar wie die actievoerders eigenlijk zijn. Gedurende dit jaar trok Sunny op met een breed scala aan activisten. Ze rijdt ’s nachts mee op de tractor naar het Malieveld en ze is erbij wanneer de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam alle verwachtingen overtreft. Ze laat zich overtuigen tijdens een actie bij een grote varkensslachterij en ze volgt een activist die dakloos is en zich afvraagt waarom er tijdens de crisis veel geld naar bedrijven als KLM en booking.com gaat.

Niet zelden betalen activisten een hoge tol voor hun activisme. Sommige raken zelfs hun huis kwijt, worden mishandeld, gearresteerd of krijgen een rechtszaak aan hun broek. De documentaire 'Oproerkraaiers' geeft een beeld van het hedendaags activisme en de invloed die dit heeft op de samenleving. De vrijheid van meningsuiting is een hoog goed in Nederland, maar activisten worden regelmatig gecriminaliseerd om enkele jaren later weer als serieuze gesprekspartner bij Rutte aan tafel te zitten, zo laat de film zien.

De zoektocht raakt op idealistische, observerende en onderzoekende wijze aan democratie, vrijheden en onvrijheden en het recht je uit te spreken over onrecht. Tegelijkertijd geeft de film middels de verschillende activisten inzicht in de samenhang tussen de uiteenlopende problematiek waar men tegen strijdt.

Sunny

'In deze film wil ik onderzoeken hoe het komt dat activisten vaak als 'rotzooischoppers' gezien worden terwijl ze strijden voor een betere wereld. Als activist, schrijver en filmmaker gericht op het bestrijden van seksisme en racisme word ik zelf ook vaak gezien als 'radicaal en extreem'; ik ben zelf ook wel eens geridiculiseerd, met de dood bedreigd en gearresteerd. Veel mensen vinden dat activisten en dus ook ik bijdragen aan polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. Uit reacties van autoriteiten en uitspraken in het publieke debat zie ik dat het probleem vaak bij de activist gelegd wordt, en niet bij het onrecht dat ze bestrijden. Met deze film wil ik bijdragen aan een herwaardering voor de activist. Want zonder feministische strijd hadden vrouwen geen stemrecht, zonder de vakbonden geen eerlijke arbeidsomstandigheden en zonder het ANC was er geen einde aan de apartheid gekomen. De quote van Desmond Tutu vat het goed samen; 'If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.' – Sunny Bergman

Sunny Bergman

Sunny Bergman (1972) maakt persoonlijke essayistische documentaires die de publieke opinie beïnvloeden. Met haar films probeert ze bewustzijn te creëren en maatschappelijke veranderingsprocessen op gang te brengen- vooral op het gebied van feminisme en antiracisme. Voor de VPRO heeft ze de afgelopen jaren onder andere de documentaires 'Beperkt Houdbaar', 'Sletvrees', 'Sunny Side of Sex', 'Zwart als Roet' en 'Wit is ook een Kleur' gemaakt. Recent heeft ze met Man Made een debat over de manier waarop mannelijkheid geconstrueerd wordt, aangezwengeld.

Regie Sunny Bergman, geproduceerd door De Familie Film & TV, in coproductie met VPRO, met steun van CoBO.

'2Doc: Oproerkraaiers', maandag 7 december om 20.25 uur bij VPRO op NPO 2 en vanaf zondag 6 december online te zien via 2doc.nl.