24Kitchen special 'Altijd Feest!' voor Keti Koti

24Kitchen en Meesterkok & Meester Patissier Rudolph van Veen helpen jou de feestdagen door met de 'Altijd Feest' Specials!

Voor een aantal feestelijke momenten waaronder Pasen, Pride, Keti Koti en Eid Al-Fitr, deelt Rudolph passende recepten. Daarbij wordt hij geassisteerd door diverse bekende gasten.

In deze speciale aflevering viert Rudolph Keti Koti, met als gast, collega chef London Loy. Hij is bekend door zijn deelname aan 'Expeditie Robinson' en als Tv-kok bij 'Koffietijd'.

Keti Koti betekent letterlijk het breken van kettingen. Op deze dag wordt door veel mensen van Surinaamse en Antiliaanse afkomst de afschaffing van de slavernij gevierd. Tijdens Keti Koti wordt er extra aandacht geschonken aan de emancipatie en vrijheid na de verschrikking van de slavernij. London heeft zelf Surinaamse roots en viert ook elk jaar Keti Koti. Hij deelt in deze speciale aflevering recepten voor klassieke Keti Koti gerechten. Samen met Rudolph maakt hij 'Heri Heri' en 'Bojo' met als hoofdingrediënt cassave.

Heri Heri wordt tijdens Keti Koti op allerlei plekken in Nederland gratis uitgedeeld. Iedereen kan dan kennis maken met dit heerlijke gerecht en er wordt tegelijkertijd aandacht gevraagd voor deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis.

Speciaal ter ere van Keti Koti deelt 24Kitchen het recept van de Heri Heri van London en Rudolph van Veen.

Ingrediënten:

500 g bakkeljauw

1 ui

1 teen knoflook

3 tomaten

1 Madame Jeanette

4 groene bakbananen

1 cassavewortel

3 zoete aardappels

4 eieren

400 g kousenband

olie

Bereiding

Stap 1:

Week de bakkeljauw een nacht in koud water.

Stap 2:

Pel en snipper de ui. Pel en hak de knoflook fijn. Snijd de tomaten in blokjes. Maak de peper schoon, verwijder de zaadjes en snijd fijn.

Stap 3:

Spoel de geweekte bakkeljauw af en stoom of kook de vis in circa 20 minuten gaar. Laat uitlekken en pluk de bakkeljauw.

Stap 4:

Schil de bakbananen, cassavewortel en zoete aardappels en snijd ze in grove stukken. Doe ze in een pan en voeg water toe tot ze net onder staan en kook in circa 15 minuten gaar.

Stap 5:

Kook intussen de eieren 7 minuten. Stoom of kook de kousenband in circa 8 minuten beetgaar. Verhit een scheut olie in een koekenpan en fruit de ui en knoflook.

Stap 6:

Voeg de tomaten en peper toe aan de pan en leg de geplukte bakkeljauw erop, zodat deze nog verwarmd wordt. Leg de groente en bakkeljauw op een schaal. Serveer de gekookte eieren en kousenband erbij.

Wil je liever meedoen met de uitzending? Kijk dan de speciale 'Keti Koti' aflevering van 'Altijd Feest!' met London Loy op 1 juli om 18.00 uur op 24Kitchen.