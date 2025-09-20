24Kitchen ontdekt in oktober de smaken van Oostenrijk

Voor het eerst in vijftien jaar heeft Michelin weer sterren uitgedeeld in Oostenrijk – maar liefst 82 in één keer! Een perfecte aanleiding om de bruisende restaurantscene onder de loep te nemen.

DE SMAKEN VAN OOSTENRIJK

Samen met culinair journalist Joël Broekaert ontmoeten we gerenommeerde sterrenchefs, veelbelovende talenten en andere culinaire smaakmakers, en ontdekken we de veelzijdigheid van de Oostenrijkse gastronomie. Van verfijnde haute cuisine tot smaakvol streetfood in de late uurtjes.

Vanaf 25 oktober, elke zaterdag om 21.00 uur op 24Kitchen.

JEREMY PANG'S HONG KONG KITCHEN

In Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen ontdekt chef-kok Jeremy Pang zijn geboorteplaats Hong Kong opnieuw. Samen met vrienden zoals tv-presentator Mel Giedroyc en chef Simon Rimmer duikt hij in de rijke eetcultuur van de stad: van dim sum en cha chaan teng tot verborgen markten en lokale specialiteiten. Elke aflevering biedt een blik op de gerechten, de mensen erachter en de culturele verhalen die Hong Kongs keuken zo uniek maken.

Vanaf 8 oktober, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

LOIC TUSSEN 2 VUREN S3

In seizoen 3 van 'Loïc Tussen 2 Vuren' opent chef-kok Loïc Van Impe opnieuw zijn keuken voor jonge culinaire talenten. In elke aflevering nemen twee jonge chefs het tegen elkaar op door het lievelingsgerecht van een bekende Vlaming zo perfect mogelijk te bereiden. Met gasten variërend van influencers tot muzikanten staat niet alleen de eer op het spel, maar ook een smakelijke uitdaging: wie wint de felbegeerde prijs en wie staat aan het eind met de afwas?

Vanaf 27 oktober, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

SOS PIET XL S3

In seizoen 3 van 'SOS Piet XL' trekt chef Piet Huysentruyt opnieuw door Vlaanderen om zowel bekende als onbekende Vlamingen te helpen met hun culinaire uitdagingen. Van hobbykoks die worstelen met een gerecht tot bekende gezichten die hun kookkunsten willen verbeteren: Piet biedt deskundige tips, praktische begeleiding en creatieve oplossingen. Elke aflevering staat vol verrassende opdrachten, van het maken van een perfecte botersaus tot Oosterse wokgerechten, en laat zien hoe plezier, kennis en zelfvertrouwen samenkomen in de keuken.

Vanaf 13 oktober, elke maandag om 19.30 uur op 24Kitchen.

HUGO MAAKT KENNIS: IERLAND

In deze sfeervolle reeks duikt 24Kitchen-chef Hugo Kennis in de rijke Ierse eetcultuur en levensstijl. Na zijn avonturen in Frankrijk verkent hij nu het groene hart van Ierland, van bruisende steden tot ruige kustlijnen. Hugo ontdekt wat het écht betekent om Iers te zijn door te proeven van traditionele gerechten, mee te doen aan eeuwenoude tradities en de warme gastvrijheid van de lokale bevolking te ervaren. Van het oogsten van zeewier tot hartverwarmende stoofpotten in landelijke pubs. Hugo laat zien dat Ierland veel meer is dan klavertjes vier en Guinness.

Elke zaterdag om 21.00 uur op 24Kitchen.

RAMON'S BUITENKEUKEN

24Kitchen presenteert met trots Ramon Brugman als nieuw gezicht van de zender in zijn allereerste eigen programma: 'Ramon’s Buitenkeuken'. In een betoverende buitenkeuken vol groen, kruiden en rondscharrelende kippen neemt Ramon je mee op een culinaire reis boordevol smaak, humor en praktische tips. Elke aflevering staat garant voor toegankelijke gerechten met kleur en karakter, van zomerse barbecues tot hartverwarmend comfort food. Met zijn vrolijke energie, nuchtere uitstraling en liefde voor gezelligheid zorgt Ramon ervoor dat iedereen zich thuis voelt aan zijn tafel.

Elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.