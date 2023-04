24Kitchen biedt je een smakelijk menu in april

Foto: 24Kitchen - © The Walt Disney Company Benelux 2023

Culinair journalist Laura de Grave doorkruist het prachtige Oostenrijkse landschap op de motor. Onderweg stopt ze bij boeren, chefs en foodproducenten met bijzondere verhalen.

Zij maken gebruik van eeuwenoude technieken op het gebied van eten. Deze mensen helpen Laura in haar zoektocht naar de geheimen van culinair Oostenrijk en laten zien dat de Oostenrijkse cuisine meer is dan Schnitzel en Apfelstrudel. Uiteraard helpen ze Laura daarnaast graag mee bij het koken van typische Oostenrijkse gerechten!

HEERLIJK OOSTENRIJK

Vanaf 29 april, elke zaterdag om 21.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

GINO'S ITALIAN ESCAPE

Tv-kok Gino D'acampo keert terug naar zijn thuisland Italië en begint aan een culinaire reis, van grote steden als Rome en Napels naar kleinere dorpjes aan de kust. Tijdens dit avontuur ontdekt en deelt hij de geheimen van zijn Italiaanse keuken.

Vanaf 3 april, elke maandag om 21.30 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

GORDON'S GREAT ESCAPE

Gordon Ramsay laat zijn hectische, professionele leven achter zich terwijl hij op een foodgerelateerde pelgrimstocht gaat. Gordon begint aan een gastronomische zoektocht en reist voor het eerst naar India om de verbluffende diversiteit van haar culinaire tradities te ervaren en zich onder te dompelen in alle aspecten van de Indiase cultuur - hoe uitdagend, onbekend of extreem ook.

Vanaf 5 april, elke woensdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

LOÏC: ZOT OP KOKEN SEIZOEN 2

Foodvlogger Loïc Van Impe tovert passie op je bord en op je scherm. Zijn kooktalent is hem met de paplepel ingegoten door zijn ouders die allebei kok zijn. Maar niet alleen zijn vader en moeder zijn een grote leermeester geweest. In een wereld die bol staat van de lekkerste recepten binnen handbereik, heeft Loïc zijn kookkunsten afgekeken uit ontelbare kookboeken en video's op televisie en online. Elke weekdag tovert hij een lekker en toegankelijk gerecht op tafel.

Vanaf 20 april, elke werkdag om 16.30 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

THE F WORD SEIZOEN 5

Dit reality programma speelt zich af in de keuken van een restaurant dat wordt bemand door Gordon en zijn volledig amateuristische keukenbrigade. In de loop van de show bereiden Gordon en zijn brigade een driegangenmenu voor 50 diners - elk recept is iets dat kijkers thuis kunnen koken. Als de gasten hun eten niet lekker vinden, hoeven ze er niet voor te betalen, dus moet de brigade bewijzen dat ze de vaardigheden en het sterke karakter hebben om te presteren onder druk.

Vanaf 26 april, elke woensdag om 20.00 uur te zien op 24Kitchen.