125ste aflevering van 'TV Monument' over John de Mol

Op 3 januari 2021 zendt MAX om 23.00 uur op NPO 1 de 125ste aflevering uit van 'TV Monument'. Het programma is al twaalf jaar een eerbetoon voor mensen die een opmerkelijke rol spelen of speelden in de wereld van televisie, het medium dat in 2021 alweer 70 jaar bestaat.

Niemand minder dan John de Mol heeft de hoofdrol in de jubileumaflevering van tv-chroniqueur Han Peekel.

De afgelopen twintig jaar heeft John de Mol, de meest bepalende persoonlijkheid uit de geschiedenis van het medium televisie, nauwelijks interviews gegeven over zichzelf. Voor Han Peekel maakt hij een uitzondering. De Mol vertelt in de uitzending onbevangen over zijn rol - met vallen en opstaan - als televisieproducent. Ook zijn jarenlange samenwerking met die andere markante persoonlijkheid, Joop van den Ende komt op onthullende wijze aan bod. Joop vertelt openhartig over de succesvolle samenwerking met John, die hen beiden miljardair maakte.

Han Peekel werkt sinds 1963 in de media. Hij debuteerde als presentator bij Radio Veronica en werkte later voor de radio. In 1975 werd hij naar de televisie gehaald en presenteerde hij de talkshow 'Heel de Mens'. Sinds 1980 is Han onafhankelijk televisieproducent en produceerde hij in Nederland, België en Duitsland een groot aantal televisieprogramma's. Peekel is de Founding Father van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en heeft zich ontwikkeld tot chroniqueur van de geschiedenis van televisie. Hij maakte afleveringen van TV Monument over onder anderen Mies Bouwman, Willem Duys, Ramses Shaffy, Youp van 't Hek, Toon Hermans, Jan Slagter, Humberto Tan en Adèle Bloemendaal.

'TV Monument' heeft als doel om op een positieve manier een persoonlijkheid in beeld te brengen. Dit door middel van eigen, unieke interviews en door dankbaar gebruik te maken van de archieven van Beeld en Geluid. Han Peekel maakt de monumenten met passie en grote liefde voor het medium. Het zijn vaak persoonlijke ontboezemingen, waardoor de kijker meer begrip en een beter beeld krijgt van de hoofdpersoon. Maar 'TV Monument' is vooral een prikkeling van de herinnering, aan mooie en onvergetelijke televisiemomenten.

'TV Monument' over John de Mol, zondag 3 januari om 23.00 uur bij Omroep MAX op NPO 1.