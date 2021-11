'100 Dagen in je Hoofd: de spiegel

Tim den Besten en Nicolaas Veul dompelen zich in '100 Dagen in je Hoofd' als bijzonder stagiair onder in de wereld van de psychiatrie. In de vijfde aflevering krijgt de waarschuwing die van tevoren klonk – dat je als stagiair met jezelf geconfronteerd wordt – steeds meer lading.