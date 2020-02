Zwangerschapsvergiftiging, een mengtumor en een obesitasepidemie in 'Topdokters'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de vierde aflevering volgt 'Topdokters' o.a. neonatologe dr. Inge Van Herreweghe in het Sint-Pietersziekenhuis, een openbaar buurtziekenhuis in de Marollen in Brussel.

Een vrouw die 26 weken zwanger is, is er onverwacht opgenomen met zwangerschapsvergiftiging. Wanneer de hoge bloeddruk te gevaarlijk wordt voor haar en de baby, moet ze via een keizersnede bevallen, waarna de baby op de dienst intensieve neonatologie van dr. Van Herreweghe terechtkomt: 'Wij hopen altijd op een goede afloop. En hoop mag je niet afnemen. De baby heeft dat ook nodig om door te kunnen blijven gaan. Als je ouders hun hoop afneemt, neem je ook een stukje de baby zijn goesting af om te blijven vechten.'

Dr. Van Herreweghe: 'Ik wou eigenlijk toneelschool doen, maar mijn vader wilde mij niet als arme actrice uit de goot komen halen.'

'16% van de Belgen is obees'

Prof. Guy-Bernard Cadière is een wereldautoriteit in de obesitaschirurgie en werkt net als dr. Van Herreweghe in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Daar behandelt hij mensen met een chronische vorm van overgewicht. Prof. Cadière was de eerste ter wereld die bij obesitaspatiënten een kijkoperatie uitvoerde: 'Obesitas is echt een epidemie. Steeds meer mensen lijden aan deze aandoening en het erge is dat het dodelijk is. Op dit moment is 16% van de Belgen obees en dat wil zeggen dat er dus 16% in nood verkeert.'

Ook zijn zoon is digestief chirurg, op dezelfde dienst. 'Ik ben zijn diensthoofd. Het is heel moeilijk als je zoon op dezelfde dienst werkt, want hij zegt eender wat en hij houdt zich niet in', lacht prof. Cadière. 'En ook mijn 90-jarige vader houdt zich hier nog elke dag bezig met het administratieve beheer van mijn dienst.'

In deze aflevering vertrekt prof. Maurice Mommaerts ook op missie naar Senegal met Mercy Ships, waar hij zal opereren op een ziekenhuisschip dat negen maanden voor de kust van Dakar ligt. Meer dan 400 vrijwilligers en chirurgen van over heel de wereld voeren hier gratis operaties uit voor mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Een vrouw sukkelt al jaren met een erg groot gezwel in haar aangezicht en wil zo snel mogelijk geholpen worden. Prof. Mommaerts begint aan een indrukwekkende operatie.

'Topdokters', maandag 17 februari om 20.35 uur op VIER.