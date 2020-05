Zussen Erika en Heidi Van Tielen keren dinsdag terug naar 1995

Flippo's, Bacardi Breezer en de hula hoop. Morgen, dinsdag 12 mei, reizen kijkers om 20.35 terug naar de 90's in de vierde aflevering van 'Groeten Uit'.

1995 was het jaar waarin Michael Jackson een hit scoorde met 'Scream', Jean-Luc Dehaene nog premier was, de meeste computers werkten met Windows 95 en Erika Van Tielen 12 kaarsjes uitblies. Samen met haar zonen Finn en Rowen en haar zus Heidi Van Tielen reist ze terug naar haar kindertijd. Het avontuur van het gezin start meteen met een hobbelige rit waarbij de 'wegenskills' van co-piloot Heidi op de proef worden gesteld. Hoewel Heidi en Erika met volle teugen genieten van de muziek uit de jaren 90’ kan de rit voor de kinderen niet snel genoeg voorbij zijn: 'Kan het alstublieft een beetje stiller met die muziek?'

Bij een transformatie naar het jaar 1995 hoort niet alleen een huis met gepast interieur, maar ook een gepaste outfit. En daar wordt het verschil tussen beide zussen meteen duidelijk: Erika was vooral een fan van de 'grunge' van Nirvana, terwijl Heidi meer hield van het populaire genre zoals Boyzone en 'vormloze' cargobroeken droeg.

Voor Finn en Rowen zijn de televisieprogramma’s uit 1995 behoorlijk vreemd en saai, behalve dan 'Videodinges' op VTM dat hen aan de grappige filmpjes op YouTube doet denken. De dagelijkse soap 'Familie' - waar Erika in meedoet - is in 1995 ondertussen al aan haar 5de seizoen toe. En Erika moet de verhaallijn nog even duiden aan haar zus Heidi: 'Guido is dus eigenlijk mijn vader hé in het verhaal. Ik ben een onecht kind van hem.'

Na een 'feestelijk' ontbijt en de nodige portie gossip is het tijd voor... actie! De zussen gingen vroeger vaak naar vakantieparken en daar speelden ze vooral spelletjes buitenshuis. Samen met de jongens organiseren ze ook nu een wedstrijdje zaklopen en touwtrekken. Wanneer de jongens zich nadien terugtrekken met de gameconsole, herontdekken Erika en Heidi een oude hobby: inlineskaten. En daar is Erika duidelijk beter in dan haar zus...

'S Avonds komen mama Van Tielen en Erika’s jeugdvriendin Sofie op bezoek. Voor die gelegenheid duiken Erika en Heidi, voor het eerst in hun leven, samen de keuken in. Op het menu: kip met appelmoes, het lievelingsgerecht van Erika. Heidi neemt de leiding als een ware chef-kok en toont Erika de kneepjes van het vak. En Sofie heeft nog een verrassing voor Erika meegenomen: haar 'vriendenboekje' van het 6de middelbaar. Daarin schreef de 12-jarige Erika al dat ze later graag op televisie wou komen. En ook mama Van Tielen heeft nog iets speciaals voor de zussen in petto. Ze kunnen beiden wel door de grond zakken van schaamte...

Op zondag keek de familie Van Tielen vaak naar sportuitzendingen. Vooral tennis was populair en de meisjes waren beiden fan van Sabine Appelmans. Groot is de verrassing dan ook wanneer Sabine plots in de tuin van het huis verschijnt, volledig in tennisoutfit. En ook An Lemmens komt langs om de balans van het weekend op te maken. Heeft het gezin Van Tielen iets gemist tijdens hun trip naar de nineties?

