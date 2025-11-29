Zondag in 'True Crime Belgium': Vermoorde onschuld

Op maandag 20 november 2017 werden de hulpdiensten opgeroepen naar een woning in de Toekomststraat in Menen, waar ze de 2,5-jarige Elly bewusteloos op de grond aantroffen. Twee dagen later overleed ze aan interne verwondingen.

Volgens haar stiefvader Kenneth Samaille was het meisje tijdens het spelen plots neergevallen. De waarheid kwam pas aan het licht toen artsen ontdekten dat Elly zware inwendige verwondingen had. Kenneth Samaille schreeuwde zijn onschuld uit bij zijn arrestatie, pas 2,5 maand na de feiten bekende hij in een nieuw verhoor. De artsen die het jonge meisje onderzochten verklaarden tijdens het proces dat de informatie die Samaille achterhield, had bijgedragen aan haar overlijden.

Wat daarna duidelijk werd, was een hartverscheurend verhaal. Elly kwam vaker op school aan met blauwe plekken, kale plekken en zelfs met brandwonden. Zowel de crèche als de school gaven meerdere keren aan dat er iets mis was. De betrokken CLB’s werden telkens op de hoogte gebracht. Kenneth ontkende dat hij eerder geweld pleegde op het meisje, maar wordt ook voor die feiten vervolgd. Niet alleen Elly was slachtoffer. Ook haar moeder werd regelmatig geslagen. Ondanks eerdere pogingen om te ontsnappen aan het geweld, keerde ze steeds terug. Kenneth Samaille werd op 9 mei 2019 door het hof van assisen veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de doodslag op zijn 2,5-jarige stiefdochter Elly.

