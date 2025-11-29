'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Zondag in 'True Crime Belgium': Vermoorde onschuld

zaterdag 29 november 2025
Foto: © Streamz 2024

Op maandag 20 november 2017 werden de hulpdiensten opgeroepen naar een woning in de Toekomststraat in Menen, waar ze de 2,5-jarige Elly bewusteloos op de grond aantroffen. Twee dagen later overleed ze aan interne verwondingen.

Volgens haar stiefvader Kenneth Samaille was het meisje tijdens het spelen plots neergevallen. De waarheid kwam pas aan het licht toen artsen ontdekten dat Elly zware inwendige verwondingen had. Kenneth Samaille schreeuwde zijn onschuld uit bij zijn arrestatie, pas 2,5 maand na de feiten bekende hij in een nieuw verhoor. De artsen die het jonge meisje onderzochten verklaarden tijdens het proces dat de informatie die Samaille achterhield, had bijgedragen aan haar overlijden.


Wat daarna duidelijk werd, was een hartverscheurend verhaal. Elly kwam vaker op school aan met blauwe plekken, kale plekken en zelfs met brandwonden. Zowel de crèche als de school gaven meerdere keren aan dat er iets mis was. De betrokken CLB’s werden telkens op de hoogte gebracht. Kenneth ontkende dat hij eerder geweld pleegde op het meisje, maar wordt ook voor die feiten vervolgd. Niet alleen Elly was slachtoffer. Ook haar moeder werd regelmatig geslagen. Ondanks eerdere pogingen om te ontsnappen aan het geweld, keerde ze steeds terug. Kenneth Samaille werd op 9 mei 2019 door het hof van assisen veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de doodslag op zijn 2,5-jarige stiefdochter Elly.

'True Crime Belgium', zondag 30 november om 21.05 uur op Play.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Lecter Media NV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:15
    Planet Earth III
  • 10:45
    Uki
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:45
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:25
    Snowmance
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Feest van Eigen Bodem
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 10:00
    My Life is Murder
    01:35
    Criminal Minds
  • 10:25
    Storage Wars
    01:05
    Evil
  • 10:40
    Het feestmenu van ..
    06:45
    Het Weekmenu
  • 10:10
    Butchers of the Bayou
    06:50
    Cold Case
  • 10:32
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:45
    Maand van de duurzaamheid
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Ainsley Eats The Streets
    01:10
    Guten Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:45
    Midsomer Murders
  • 10:10
    American Pickers
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 10:30
    Onvergetelijke Liedjes
    02:24
    EenVandaag
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 10:30
    Brainstorm
    06:55
    Interstellar Ella