Zondag in 'True Crime Belgium': Nacht van de waanzin

'Hij stond plots in mijn kamer. Ik vroeg hem wie hij was, waarop hij meteen twee schoten loste.' Osman Calli, een van de meest beruchte moordenaars in ons land die in 2008 veroordeeld werd tot levenslange opsluiting, is al sinds 2020 vrij op Turkse bodem.

In zijn ‘nacht van de waanzin’ sloegen zijn stoppen door en pleegde hij een vierdubbele moord, liet hij twee personen voor dood achter, stichtte hij opzettelijke brandstichting en pleegde hij een carjacking. 'True Crime Belgium' brengt het tweede deel van de reconstructie en blikt vooruit met getuigenissen van overlevenden, speurders en onderzoeksrechters.

Met al vier moorden op zijn geweten in Gent en Aalst, zette de Turkse Gentenaar zijn weg onbezonnen door om zijn laatste wapenfeit te plegen. Ter hoogte van Kerksken zet Calli zijn auto aan de kant en beveelt hij een toevallige passant, mevrouw Van Impe, om met hem richting Gent te rijden. Daar gijzelt hij haar verschillende uren, waarna ze met een smoes kan ontkomen. Vervolgens belt hij aan bij de vermoedelijke minnaar van zijn vriendin, genaamd Erbey Biçer.

Erbey’s kleiner zusje opent de deur en denkt dat Osman een vriend van zijn broer is. Hij wordt door haar ontvangen als een welgekomen gast en krijgt de kamer van Erbey aangewezen. Eens boven treft hij zijn slachtoffer al slapend aan. Hij maakt hem wakker en vraagt of hij de man is waarmee zijn vriendin hem bedroog. Een erg verwarde Erbey vroeg wie de man was, waarop Calli twee kogels door zijn lijf jaagde. Later bleek dat Calli een zekere Erbay moest hebben en niet Erbey.

Bernadette Baeyens, openbare aanklager: 'De fictie overtreft de realiteit hier. Zo’n scenario zou je niet kunnen schrijven voor een film. Calli werd als een welgekomen gast ontvangen, ging op zijn doodse gemak naar boven en voerde uit. Om daarna tot de vaststelling te komen dat hij zicht vergist had.'

Door een vergissing van één lettertje leeft Erbey nu gekluisterd aan zijn rolstoel, verlamd van aan zijn hals tot aan zijn voeten. Hij kan enkel nog zijn hoofd bewegen en bedient op die manier zijn rolwagen. Erbey is volledig afhankelijk van zijn familie en kan onmogelijk nog alleen leven. Wat hem op dit moment nog het allermeeste stoort, is dat Osman Calli op vrije voeten rondloopt en binnenkort vader wordt, terwijl hij net het vaderschap van Erbey heeft afgenomen.

Erbey Biçer: 'Ik ben de eerste tien jaar niet buiten geweest. Vrienden of kennissen, ik wou niemand zien. Ik had het heel moeilijk om alles te aanvaarden, zeker het feit dat ik in een rolstoel zat.'

Na zijn dodelijke raid begaf Osman Calli zich naar het politiebureau en gaf hij zichzelf aan. Zonder ook maar enige vorm van tegenstribbeling werd hij in de boeien geslagen en verhoord. De intentie om te vluchten was helemaal niet aanwezig bij hem. Zijn missie was voltooid en hij kon zich dus met een gerust hart inleveren bij de politie. In 2008 wordt hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 2013 werd hij overgeplaatst naar een Turkse gevangenis waar hij tot 2016 voltijds opgesloten zat. In 2020, 12 jaar na zijn veroordeling, mag hij de Turkse gevangenis verlaten.

