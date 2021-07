Zondag in 'Travels of a Lifetime': Full Circle

Foto: Canvas - © VRT 2021

Michael Palin blikt in 'Travels of a Lifetime' terug op vier van zijn populairste reisreeksen: 'Around the World in 80 Days', 'Pole to Pole', 'Full Circle' en 'Sahara'. Zondag is 'Pole to Pole' aan de beurt.

In deze aflevering blikt Michael Palin terug op zijn langste en zwaarste reis: een tocht van meer dan 80.000 kilometer rond de Stille Oceaan, door Rusland, China, Vietnam, Australië, Nieuw-Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika. Deze onderneming vergt het uiterste van hem en de hele ploeg. Michael neemt een meer onderzoekende rol aan wanneer hij alles te weten wil komen over de plekken die hij bezoekt, van een bloeiend Zuid-Korea tot Colombia en zijn strijd tegen drugs en armoede.

'Travels of a Lifetime', zondag 25 juli om 20.10 uur op Canvas.