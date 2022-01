Zondag in 'Taboe': Mensen met een opvallend uiterlijk

Philippe trekt naar de Ardennen met vier mensen met een opvallend uiterlijk. Zijn gasten hebben een medische aandoening of kregen een ongeluk waardoor ze een uiterlijk hebben dat opvalt.

Van gepest worden als kind tot nagestaard worden op straat, hun uiterlijk nemen ze overal mee naartoe. Philippe komt te weten hoe ze hebben leren omgaan met een uiterlijk dat de aandacht trekt en vaak felle reacties veroorzaakt.

Ze bezoeken het Kasteel van Bouillon, dat een prachtig uitzicht biedt over het lager gelegen dorp van Bouillon. Ze varen met een pedalo op de wateren van de Semois, maar helaas niet zonder bekeken en nagewezen te worden. Philippe ervaart zo van dichtbij wat de onvermijdelijke obstakels zijn wanneer je uiterlijk de aandacht trekt. Ze bezoeken ook de Abdij Notre-Dame d’Orval in Florenville, en de week sluiten ze af met een karaoke, waar Ruben boven zichzelf uitstijgt en het podium helemaal durft in te nemen.

De geportretteerden

Joyce (23) heeft littekens aan haar mond en lippen door een ongeluk op driejarige leeftijd. Ze stak de stekker van kerstverlichting, die onder elektrische spanning stond, in haar mond, wat haar gehele bovenlip verbrandde. Haar lip werd geconstrueerd met vel van haar onderlip, waardoor ze nu littekens heeft rond haar hele mond. Joyce begrijpt dat mensen nog steeds vaak vreemd opkijken maar dat maakt het voor haar niet minder vervelend.

Kristof (46) heeft sinds zijn geboorte een wijnvlek in zijn gezicht, iets waar hij vooral als kind en jongvolwassene mee geworsteld heeft. Hij schminkte zich en volgde lasertherapie om de vlekken weg te branden. Pas tussen de leeftijd van 25 à 30 jaar draaide Kristof de knop om, en leerde hij het te accepteren. Hij merkte het verschil: als je zelf sterk in je schoenen staat, gaan de mensen er ook veel normaler mee om. Maar dat betekent niet dat er geen twijfels meer bestaan.

Mohamed (36) heeft een moedervlek op de linkerkant van zijn gezicht, die tegenwoordig wat verstopt zit achter zijn baard. Op achtjarige leeftijd onderging hij een operatie om een aantal delen van de moedervlek weg te snijden, maar dat werd nauwelijks met hem besproken. Het enige wat hij op dat moment onthield was dat die moedervlek hem niet mooi maakte, en dat hoe hij eruitzag een probleem was. Recent is hij zijn vlek en zijn gevoelens onder ogen beginnen zien en erover spreken helpt.

Ruben (34) is geboren met een arterioveneuze malformatie: er ontbreken haarvaatjes in zijn kaak waardoor er zwellingen ontstaan. Vooral in het middelbaar had Ruben het moeilijk met zijn uiterlijk door vele pesterijen. Later ging hij Sinologie studeren en woonde hij enkele jaren in China. Dat gaf een boost voor zijn zelfvertrouwen omdat hij zelfstandig moest worden én hij als witte Europeaan toch al werd aangestaard, malformatie of niet.

'Taboe', zondag 23 januari om 20.05 uur op Eén.