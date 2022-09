Zondag in 'My Life As A Rolling Stone': Keith Richards

Keith Richards (°1943) is al 60 jaar lang de leadgitarist van The Rolling Stones, een uitdagende levensgenieter en rockheld.

In deze aflevering vertelt hij samen met andere beroemde muzikanten over zijn kleurrijke carrière. We zien hoe belangrijk zijn ongebreidelde passie is geweest voor het succes van de Rolling Stones en hoe de energie van het optreden en live spelen hem in beweging houdt. Zijn compromisloze en eigenzinnige liefde voor muziek heeft de band ertoe aangezet om te experimenteren met verschillende genres en sounds. De film toont ook hoe belangrijk zijn rebelse imago is geweest voor de legende van de Stones. De film bevat een schat aan archiefbeelden, een soundtrack vol van zijn klassieke riffs en interviews met een plejade van andere muzikale sterren.

Met getuigenissen van Tina Turner, Jon Bon Jovi, Brian Johnson, Sheryl Crow, Slash, Tom Waits, Lars Ulrich, Chrissie Hynde, T Bone Burnett, Bob Harris, Bonnie Raitt, Glyn Johns, Chuck Leavell, Don Was, Jane Rose, Joe Walsh, Joyce Smyth, Lisa Fischer, Marshall Chess, Pierre Debeauport, Steve Jordan, Taj Mahal.

'My Life As A Rolling Stone', zondag 25 september om 20.10 uur op Canvas.