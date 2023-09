Zenuwen worden Nora te veel in 'Camping Coppens'

In het feeërieke Zweden neemt Staf Coppens de kijker dinsdag mee in hun mooiste, maar ook meest uitdagende momenten van de afgelopen maanden. Monique en Staf hebben grootste plannen om deze zomer glamping te introduceren op Camp Grinsby en trekken eropuit om inspiratie op te snuiven.

Verder trakteert Staf zijn mama Agnes op een onvergetelijke en magische reis naar Lapland ter ere van haar 70e verjaardag. En daarbij horen stevige wandelingen en een huskytocht, maar ook een échte Finse sauna… Voor Nora staat dan weer haar laatste training in aanloop naar een belangrijke schaatswedstrijd op de planning. De druk neemt toe, wat voor flink wat extra stress en zenuwen zorgt. Terwijl Staf haar probeert aan te moedigen, blijft Nora vooral heel streng voor zichzelf. 'Je doet het super goed, je moet geloven in jezelf! Relaxen, diep ademen en keihard genieten!', klinkt het bij Staf. En dan wordt het haar plots allemaal even te veel…

'Camping Coppens: Home Sweden Home', dinsdag 26 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.