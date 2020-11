'Ze Zeggen Dat': krijgt AndY minder kansen dan Alexander?

Ze zeggen dat 'Ze Zeggen Dat' vorige week sterk van start is gegaan, met gemiddeld 870.000 kijkers en 32,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In aflevering 2 testen Dina Tersago en Andy Peelman weer een aantal nieuwe 'Ze Zeggen Dat'-beweringen uit. Want geraak je echt sneller door een file als je zigzagt? En krijg je minder kansen in het leven met een voornaam die eindigt op Y? Wie anders dan AndY kan dat beter onderzoeken.

Om te testen of mensen met een naam die eindigt op Y echt minder kansen krijgen, schakelt Andy de hulp in van Britney Vanhaelen (20) uit Dilsen-Stokkem. 'Mensen zeggen het misschien niet luidop, maar ik heb wel het gevoel dat ze een vooroordeel hebben', vertrouwt ze Andy toe. 'Ik zou liever Louise heten'. Om te weten of een voornaam invloed heeft op de kansen die je krijgt in het leven, sturen Andy en Britney samen met arbeidseconoom Stijn Baert 100 nepsollicitaties uit, maken ze identieke Tinder-profielen aan met verschillende namen en doen ze mystery calls naar 10 uitzendbureaus. De resultaten laten hen met open mond achter.

Qmusic-ochtendduo Maarten & Dorothee zigzagt zich door de file

De combinatie van regenweer en de ring rond Brussel. Dat hebben Andy en Dina nodig voor hun tweede test. Samen met Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, die Vlaanderen elke ochtend door de spits gidsen op Qmusic, testen ze uit of je effectief sneller door een file geraakt als je van het ene rijvak naar het andere zigzagt. Maarten is ervan overtuigd dat de mythe juist is, terwijl Dorothee het constant veranderen van rijvak niet alleen gevaarlijk, maar ook boertig en asociaal vindt. Om te testen wie gelijk heeft, nemen Maarten, Dorothee, Dina en Andy - aka team zigzag - het op tegen team rijstrook: 3 auto’s die in rijvak 1, 2 of 3 blijven. Wie baant zich het snelst een weg door de file?

Onze tong heeft verschillende smaakzones om zoet, zuur, bitter en zout te proeven. Dat wordt niet alleen gezegd, het staat ook in veel schoolboeken. Maar klopt dat wel? De familie Peeters test het uit met een smaakdoos vol verrassingen. Dina wil nog een andere mythe uittesten, die zegt dat je een betere ontvangst hebt als je je gsm in de lucht steekt. Daarvoor gaat ze op kamp in een bos, zonder gsm-ontvangst.

