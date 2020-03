Zaterdag te zien op tv en bij VTM GO

De zenders van DPG Media en het online platform VTM GO proberen zo goed mogelijk om de verveling van iedereen die thuis zit tegen te gaan. Wij geven je een overzicht van wat ze voor zaterdag op het menu hebben gezet.

Zaterdagavond is filmavond bij VTM. Om 20.30 uur is er de sciencefictionfilm 'Solo: A Star Wars Story' met in de hoofdrollen Han Solo en de legendarische Chewbacca. Om 23.05 uur staat de actiekomedie 'Blue Streak' op het menu met Martin Lawrence en Luke Wilson.

Highlights bij VTM GO

Normaal zou nu zaterdag, 21/03, de nieuwe K3 Show in première gaan. Gezien de omstandigheden gaat dit spijtig genoeg niet door maar fans kunnen het drietal bij VTM GO aan het werk zien in onder andere 'Overal K3', 'K3 Dromen' en 'K3 Roller Disco'.

De laatste ontwikkelingen van het coronavirus nog eens opnieuw kijken? Dat kan ook in het weekend met de uitzendingen van VTM NIEUWS en de VTM NIEUWS UPDATES CORONA.

Highlights bij Q2

Om 20.30 uur zendt Q2 de Amerikaanse komedie 'Rough Night' uit. Vijf beste vriendinnen komen tien jaar na hun afstuderen samen voor een wild vrijgezellenweekend in Miami. De hoofdrollen zijn weggelegd voor o.a. Scarlett Johansson en Zoë Kravitz.

Highlights bij Vitaya

Om 20.25 uur is er Emma, de Amerikaans-Britse komedie met Gwyneth Paltrow en Toni Collette.

Highlights bij CAZ

Een klassieker is te zien om 20.40 uur met 'Scarface', de misdaadfilm over Tony Montana (Al Pacino) van regisseur Brian De Palma.

Highlights bij CAZ 2

In het weekend is het tijd om nostalgie te bingen met een 'Dawson's Creek' marathon vanaf 16.15 uur.