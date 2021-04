Zaterdag nieuwe Nomaden reportage in 'Vranckx': Austin Grounds

In Mathare, een sloppenwijk op een boogscheut van het centrum van de Keniaanse hoofdstad Nairobi, leven naar schatting vijfhonderdduizend inwoners samen op een oppervlakte van nog geen vier vierkante kilometer. Er is geen stromend water en er zijn onvoldoende openbare toiletten.

Huizen worden opgetrokken uit 'iron sheets', moderne voorzieningen zijn zo goed als onbestaande. De armoede is er extreem.

Opgroeien in Mathare is moeilijk. Kinderen en jongeren zijn vaak op zichzelf aangewezen om te overleven. Zeker meisjes en jonge vrouwen worden aan grote risico’s blootgesteld. 'Er is geen veiligheid in de sloppenwijk. Het is heel gemakkelijk om verkracht of aangerand te worden', zegt Eunice Kimani, gemeenschapscoördinator.

Changaa, een zelfgestookte likeur, lijkt de straten te doordrenken. Overal zie je dronken mensen met kleine plastic flesjes in hun hand, de wijk loopt over van de bars. Niemand lijkt eraan te ontsnappen, ook kinderen en jongeren niet. Maar changaa is ook een manier om te overleven. Zo was het stoken en verkopen van de illegale drank een noodzakelijke uitweg voor Theresia Wamboi, als jonge moeder op zoek naar een inkomen om haar driejarige dochter te onderhouden. 'In mijn leven deed ik slechte dingen om mijn dochter te beschermen. Ik wou haar goed opvoeden. Ik had geen geld, dus ik kon niet kieskeurig zijn over werk. Het huis moest betaald worden, mijn kind moest eten.'

In het hart van Mathare ligt 'Austin Grounds', een voetbalveld. Meer dan twintig jaar geleden toverde Austin Ajowi, profvoetballer en coach, een vuilnisbelt om tot het terrein dat het vandaag is. Sindsdien traint hij er zo goed als elke dag met kinderen en jongeren uit de buurt, ook met meisjes en jonge vrouwen. Voetbal gaf velen van hen kansen die ze anders niet zouden hebben gehad. 'Ik begon te voetballen rond mijn negende', vertelt Elizah, één van de jonge vrouwen die op het veld trainde. 'Ik was er goed in. Ik speelde op het veld van Austin en een schooldirecteur merkte ons op. Hij zag dat we goed waren en besloot om ons te sponsoren om de lagere school te kunnen betalen. Later kreeg ik ook sponsoring om naar de middelbare school te gaan.' Ook de dochter van Theresia trainde met Austin. Zij woont en werkt vandaag in België.

Het eindeloze engagement van Austin leverde hem de naam 'Baba Yao' op, 'de vader van iedereen'. Het maakt van Austin Grounds een veilige plek temidden het tumult van Mathare. In 2016 streek de van oorsprong Chileense organisatie Futbol Mas neer in Kenia. De organisatie werkt op basis van voetbal aan de ontwikkeling van weerbaarheid en 'life skills' bij kinderen en jongeren in achtergestelde gemeenschappen. Het duurde niet lang voor Austin en Futbol Mas elkaar vonden. 'Voor mij was het gewoon voetbal. Maar Futbol Mas kwam met life skills en sociale onderwerpen. Die thema’s, die gebeuren hier echt. Geweld, gendergelijkheid, … Wij leren onze jongeren deze dingen en zij groeien ermee op. Het maakt hen weerbaar, het leert hen omgaan met dit leven', zegt Austin.

Een reportage van Engel Doyen, Wolf Doyen en Rien Bauwens © 2021

