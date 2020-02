'Z-Impact' toont de kracht van digitalisering

Zowat elk bedrijf in elke sector wordt vandaag geconfronteerd met een reeks nieuwe uitdagingen: de nood om efficiŽnter te werken en te automatiseren, de vraag naar nieuwe en gepersonaliseerde producten en diensten, een meer klantgerichte aanpak, online dienstverlening, de war for talent...

Digitalisering biedt oplossingen om die uitdagingen aan te gaan. In 'Z-Impact' toont Kanaal Z 9 weken lang hoe bedrijven uit diverse sectoren met succes een digitale strategie hebben uitgetekend en in de praktijk hebben uitgevoerd.

In een wereld waarin de economie steeds sneller verandert en klanten hogere eisen stellen, biedt digitale technologie een antwoord op vele vragen. Big data, analytics en cloud platformen zorgen ervoor dat informatie sneller beschikbaar is, op elk niveau in de organisatie. Ze bieden perspectieven om klanten beter te kennen en gepersonaliseerde oplossingen aan te reiken. Tegelijkertijd openen unified communications en collaboration tools de weg om medewerkers vlot te laten samenwerken, waar je ook bent.

'Z-Impact' toont hoe bedrijven als Hudson, ICO Terminals, TVH en Van Marcke zich klaarstomen voor de toekomst, welke technologieën ze daarvoor implementeren en welke meerwaarde dat oplevert. En experts uit diverse organisaties geven hun visie op de digitalisering van onze economie.

'Z-Impact', vanaf donderdag 13 februari negen weken lang op Kanaal Z.