Yulia waagt zich aan de grootste wedstrijd van de discoscène in 'Dance Dreams'

Als deel van de derde generatie uit de bekende West Vlaamse dansfamilie Dursin, is Yulia een waar dansfenomeen. Omdat geen uitdaging te groot is, vertrekt ze met haar mama naar Zweden, waar ze zal deelnemen aan de Nordic Grand Prix.

Daar zal ze het opnemen tegen de crème de la crème van de internationale discoscène.Voor het eerst, doet ze mee aan de categorie adults.

Yulia: 'Dit jaar is een grote uitdaging, ik dans voor de eerste keer in de adults mee, met de sterkste discodansers uit heel europa.'

Lana mag in haar dansschool volgend jaar een eigen groepje coachen. Ze organiseert een auditie waar kinderen van over het hele land hun kans mogen wagen, want in de groep van Lana geraken, is al een prestatie op zich.

Naast Ella haar eigen YouTube-kanaal, kledinglijn en videoclip wordt er een shoot georganiseerd voor haar eigen make up- lijn. Voor mama Sandra begint het allemaal wat veel te worden, want ze wilt vooral moeder zijn. Daarom hebben zij en haar man Amer besloten om professionele hulp in te schakelen.

'Dance Dreams', zaterdag 29 januari om 18.40 uur op Play5.