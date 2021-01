'Wuk zeg je?': Jeroom creatief aan de slag als ondertitelaar in 'Junior Bake Off'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Vriendschapsweek in 'Junior Bake Off'. De zes juniors maken baksels ter ere van hun beste vrienden en ook in de tent bloeien al vriendschappen voor het leven.

Als technische proef staan appelkaneelrolletjes op het menu. Geen gemakkelijke klus om deze gebakjes met hun bekende swirl op een uur tijd op tafel te toveren. Tijdens deze Zweedse bakronde mijmeren de juniors over hun bakvrienden. 'Het is leuk om vrienden te hebben die ook je passie delen', vindt Cato.

Lars krijgt een stevige blackout. 'Ik probeer na te denken, maar ik zie alleen een zwart vlak.' Hij vraagt hulp bij collega Jasper die wijselijk de lippen op elkaar houdt. 'Ik wil ook winnen. Het is vriendschapsweek maar ik ga ook niet té vriendelijk zijn.' Tot overmaat van ramp verliest Lars letterlijk de tijd uit het oog wanneer zijn wekker vermist raakt. En die is cruciaal om zijn baktijd in de gaten te houden...

Janne heeft dan weer problemen met het West-Vlaams dialect van jurylid Dominique Persoone maar gelukkig schiet Jeroom haar te hulp.

Voor het spektakelstuk moeten de bakkers aan de slag met cupcakes. Ze eren hun beste vrienden en op alle desks verschijnen gekoesterde klasfoto’s. Er komen cupcakeconstructies van zeemeerminnen, dwergen, vlaggen en logo’s van voetbalploegen uit de ovens.

In de laatste meters gaat Cato de mist in en komt ze in tijdsnood. Gelukkig komen Jeroom en Eleonore haar meehelpen. Maar kan dat haar redden?

Wie wordt de Beste Bakker en welke junior komt volgende week niet meer terug naar de tent?

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 20 januari om 20.35 uur op VIER.