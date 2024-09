Wouter Torfs is het noorden kwijt in 'De Verraders'

Vanavond in 'De Verraders' worden de kandidaten opnieuw uitgedaagd om hun plek in de wapenkamer te verzekeren. Elk team moet 9 puzzelstukken verzamelen die verspreid liggen over een grasveld in de vorm van Frankrijk.

Om te winnen, moeten de teams verschillende steden in Frankrijk zo goed en zo snel mogelijk lokaliseren. Iets wat niet voor alle kandidaten even eenvoudig blijkt… 'Ik ben geconfronteerd met mijn beperkt ruimtelijk inzicht', lacht Wouter Torfs. 'Mijn vrouw zou dit perfect gedaan hebben maar voor mij is het moeilijk', geeft hij eerlijk toe. Kan zijn team alsnog winnen en een sleutel voor de wapenkamer bemachtigen?



'De Verraders', zondag 29 september om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.