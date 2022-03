Wonen ex-'Blind Gekocht' kandidaten Jelle & Sophie nog in f*cking Westrem?

Dinsdag keert Jani nog een laatste keer terug in 'Blind Gekocht: Jaren Later' op Play5. Want hoe zou het nog zijn met de kandidaten uit het vorige seizoen? 8 families gaven al hun spaargeld aan de experten in de hoop dat zij hun woondroom waar konden maken.

Bart, Béa en Kelly willen graag weten hoe het één jaar later met iedereen gaat en sturen Jani op pad!

Jelle en Sophie huurden een woning, maar sinds de geboorte van hun dochter kwamen ze een kamer te kort. Bart en Béa kregen de moeilijke opdracht om een woning te vinden in Wetteren, maar daar stond niet veel te koop. Na overleg werd de zoekopdracht uitgebreid met enkele deelgemeentes, waaronder Westrem. Maar na 10 dagen kwamen Jelle en Sophie terug op hun beslissing, ze wouden toch liever enkel in Wetteren wonen. Was het niet dat Béa in tussentijd al een woning in Westrem had gekocht. 'Niet in Westrem, niet in fucking Westrem', klonk het toen. Hebben Sophie en Jelle zich kunnen verzoeken met de ligging?

En hoe zou het nog zijn met Ann-Sophie en fervente gamer Maxim? Zij woonden in een piepkleine studio waar alle ruimtes overvloeiden in elkaar, zo hadden ze ook geen slaapkamerdeur. De kleine bewoonbare oppervlakte van hun appartement gaf regelmatig vonken. Is de woning in Blankenberge de redding geweest die hun relatie nodig had?

We blikken ook terug bij Linda en zoontje Daan, hun woning op de Paardenmarkt in Antwerpen werd volledig vernield door een gasexplosie. Béa vond voor hen een gezellige thuis in Park Spoor Noord. En hoe zou het nog zijn met Floortje en Nadia? Zij woonden in het huis van Nadia's oma, maar leefden daar zonder basiscomfort zoals een centrale verwarming. Bart en Béa vonden een woning voor hen in Duffel, Jani gaat bij hen langs en merkt dat de tijd er niet heeft stil gestaan, de woning onderging een fijne evolutie!

Rachid en Cherifa lenen als praktiserende moslims geen geld bij de bank. Zij schakelden Béa eerst in om hun huis te verkopen, dat bedrag werd daarna gebruikt voor de aankoop van een huis in Hoboken. Maar de vader van Cherifa werd zieker, waardoor ze hun huis verkochten en ervoor kozen om bij haar ouders in te wonen. Jani gaat met Rachid een koffie drinken, hij wil graag weten hoe het nu met hen gaat.

Thomas en Sofie liepen hun droomwoning mis. Ze schakelden Bart en Béa in om op zoek te gaan naar een authenthiek pand: een schuur, hoeve of kapel… Ze wouden iets anders dan anders. Zijn Bart en Béa erin geslaagd om hun droomwoning te laten vergeten?

