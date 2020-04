Woensdag in 'Tom Fietst': Dallas

Foto: Eén - © VRT 2020

PTSD staat voor Post Traumatic Stress Disorder - een aandoening waar enorm veel oorlogsveteranen aan lijden. Kevin Campagna is een van hen.

Hij richtte in Dallas Pedal Against PTSD op, een organisatie die veteranen bij elkaar wil brengen en wil helpen door samen fietstochten te doen. Tom gaat met hem fietsen en kamperen.

Het leven van Kevin is er één vol ups en downs. Tijdens een van die moeilijke momenten nam zijn ex-vrouw Jessica het roer van de organisatie van hem over. Tom gaat met haar en enkele veteranen op tocht. James bijvoorbeeld, die regelmatig nog angstvisioenen kent. Of Mark, wiens vrouw hem terug leerde leven na zijn buitenlandse missies. Tom voelt de kameraadschap in de groep, met wie hij ook hakbijl gaat werpen, een populair tijdverdrijf ter plaatse. Met de hele groep maken ze een mooie fietstocht op Veterans Day.

'Tom Fietst', woensdag 15 april om 20.50 uur op Eén.