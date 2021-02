Woensdag in 'Pano': zonde van de zonnepanelen

Een goeie maand geleden barst de zonnepanelen-bom. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling waarbij eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar het systeem van de terugdraaiende teller mogen gebruiken.

De woede in Vlaanderen is groot, omdat de politiek dat terugdraaien voor 15 jaar had beloofd. 'Net daarom hebben we eind 2020 nog extra panelen bijgelegd', zegt een ouder koppel. 'Dit soort praktijken verwacht je van een louche marktkramer, maar toch niet van je eigen Vlaamse regering?'

'Pano' trekt op roadtrip door Vlaanderen en praat met verschillende eigenaars en installateurs. We vertrekken vanuit dé hamvraag: hoe is het politiek eigenlijk zo ver kunnen komen? Energie-expert Luc Pauwels van VRT NWS voelt energieministers Bart Tommelein (Open VLD), Lydia Peeters (Open VLD), Zuhal Demir (N-VA) en Marie-Christine Marghem (MR) aan de tand.

Zonde van de zonnepanelen is een reportage van Luc Pauwels, Mieke Fauconnier en Hans Bontinck. Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael.

'Pano', woensdag 24 februari om 21.25 uur op Eén.