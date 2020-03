Woensdag in 'Pano': Geheim op Instagram

'Mijn ouders weten niet hoe slecht het met me gaat. Ik voel me eenzaam in mijn zware strijd.' Zo leest een post geschreven door Amber (20) op Instagram.

Ze deelt het bericht niet met haar publieke account, maar met een tweede privé profiel waar haar omgeving niets van af weet. 'Pano' onderzoekt deze verborgen Instagram-netwerken waar kwetsbare Vlaamse jongeren heftige posts delen over zelfverwonding, eetstoornissen en zelfmoord. De vaststelling is: niemand heeft ook maar enig idee wat jongeren daar delen en waartoe dat kan leiden.

'Pano' brengt het verhaal van drie prille twintigers die actief zijn in die verborgen groepen. Twee van hen, Amber en Hanne, overleden beiden op 6 september vorig jaar. 'De berichten in die verborgen communities zorgen ervoor dat je verstrikt raakt in je eigen negatieve emoties', legt Mika uit. Mika zat in het netwerk en geeft Pano een ontnuchterende inkijk. Het gaat om groepen van duizenden jongeren, verspreid tot ver over onze landsgrenzen.

'We laten onze kwetsbare jongeren als maatschappij in de steek. Als je niet op de hoogte bent van de leefwereld van je doelpubliek, dan kan je je zorg daar niet op afstemmen. De professionele hulp in Vlaanderen schiet tekort', benadrukt Tom Van Daele, onderzoeksleider van de Expertise-cel Psychologie, Technologie & Samenleving bij Thomas More. Jongeren met problemen kunnen online hulp zoeken via anonieme chats of telefoonnummers zoals de Zelfmoordlijn, maar is dat voldoende?

Een reportage van Emilie Légère, eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Geheim op Instagram', woensdag 4 maart om 21.25 uur op Eén.