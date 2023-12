Woensdag in 'Pano': Arm Vlaanderen 10 jaar later

Tien jaar geleden is het al dat Phara de Aguirre, toen nog voor 'Panorama', haar eerste reportage over kinderarmoede maakte. Arm Vlaanderen raakte toen een gevoelige snaar.

Kinderen zien vertellen wat opgroeien in armoede voor hen betekent, daar bleef niemand ongevoelig bij. Hoe je na de grote vakantie je klasgenoten bezig hoort over hun verre reizen en jij dan moet zeggen: 'En ik? Ik ben gaan zwemmen.'

Nadat ze in 2018 de kinderen, die pubers waren geworden, nog een keer opzocht voor de 'Pano' reportage Arm Vlaanderen 5 jaar later keert Phara opnieuw terug. Akira, Jason en de andere kinderen zijn jongvolwassenen geworden. Ze werken, wonen zelfstandig, staan aan de rand van het Grote Leven. En voor u het vraagt, neen geen van hen heeft de Lotto gewonnen.

Bijna 13% van de kinderen in ons land leeft nog altijd in hardnekkige armoede. Ons land doet het niet goed: in Nederland gaat het om 6,7%, in Denemarken 4,8%. In Vlaanderen kampt 8,5 % van de kinderen en jongeren met ‘materiële deprivatie’. Ze mankeren op dagelijkse basis minstens 3 elementen, noodzakelijk voor een gezonde groei, zoals een extra paar schoenen, nieuwe kleren en dagelijks vers fruit of groenten. Deprivatie bij kinderen lijkt in de EU sinds 2014 in zijn geheel te zijn verminderd (tot -50 procent in sommige landen) maar de daling is in België beperkter.

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Akira, nu 22 jaar, vertelt: 'Er zijn veel momenten geweest in mijn jeugd dat ik gevloekt heb op alles en iedereen. Maar als ik er nu op terugkijk ben ik vooral dankbaar.' En ook de ouders zijn vastberaden, zoals Els: 'Armoede is een cirkel maar ge kunt eruit geraken, door de kinderen, die gaan er wel uit geraken. Daar ben ik zeker van. De cirkel gaat stoppen bij mij.'

Of zoals Saiké, 19 jaar, het zegt: 'Ewa ja, we slaan ons erdoor, ik ben een hardcore survivor.'

Een reportage van Phara de Aguirre en Jeremy De Ryckere

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Arm Vlaanderen 10 jaar later', woensdag 6 december om 21.30 uur op VRT 1 en in de app van VRT NWS.