Woensdag in 'Onze Natuur': Hout

Het duurt wel even vooraleer een scheut hout wordt. Met voldoende tijd en rust groeien bomen tot echte reuzen en indien ze talrijk genoeg zijn zelfs tot tot een bos.

De Belgische bossen zijn allemaal aangeplant en relatief jong, maar als ze op hun eigen tempo mogen evolueren, dan barsten ze van het leven: schimmels, planten en dieren, die om te overleven allemaal afhankelijk zijn van elkaar.

Een eekhoorn legt een voorraad noten aan voor de winter. De noten die hij niet meer terugvindt, schieten de volgende lente uit tot zaailingen. Als de specht ze niet geroofd heeft tenminste. De takken van bomen bieden huisvesting, voedsel en beschutting, tenzij tegen de havik die gezwind tussen de stammen door flitst. In boomschors wonen talrijke insecten en zelfs als een boom omvalt, verschaft hij voedsel aan andere organismes en wordt hij een perfecte biotoop voor zwammen. Mieren, larven en springstaartjes doen aan bosonderhoud. Edelherten patrouilleren in het woud, eten de jonge scheuten en houden zo de wildgroei onder controle. Bosbeheer is een taak van velen.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer bosuilen, glimwormen, bosmieren, vuursalamanders en vliegende herten.

'Onze Natuur', woensdag 8 februari om 21.20 uur op Canvas.