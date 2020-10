Woensdag in 'Niveau 4 Gent': trouwstoet van 40 wagens zet stad op stelten

In de negende en laatste aflevering van 'Niveau 4 Gent' krijgen hoofdinspecteurs Wim en Tom een oproep binnen over een trouwstoet die uit de hand dreigt te lopen. Meer dan 40 wagens blokkeren de straten van Gent.

Alle beschikbare ploegen worden ter plaatse gestuurd om zo snel mogelijk alles onder controle te krijgen.

Een vader heeft zijn dochter een paar klappen gegeven en belde daarna zelf de politie. Hoofdinspecteurs Dieter en Bart kwamen al verschillende keren tussen in het gezin en weten dat het om een bijzonder delicate oproep gaat. Ze schakelen gespecialiseerde diensten van de politie in om vader en dochter de juiste hulp en begeleiding te bieden, ook al betekent dat voor de dochter een tijdelijk verblijf in een opvangtehuis. De interventie laat een diepe indruk na bij hoofdinspecteurs Bart en Dieter. Het aantal dossiers waarbij kinderen worden misbruikt of mishandeld is de voorbije 3 jaar fors gestegen, een toename van meer dan 20 procent: 92.000 dossiers per jaar. Elke dag worden zowat 250 kinderen het slachtoffer van misbruik of mishandeling in ons land.

Hoofdinspecteurs Mathieu en Jurgen werken al de hele dag op het dossier van een minderjarig meisje dat is verdwenen uit een instelling. Zij is voor het laatst gezien bij haar vriendje. Het is één van de meer dan 150 dossiers per maand bij de Gentse politie van minderjarigen die weglopen. Het zorgt voor enorm veel werk en een tussenkomst van de politie is in de overgrote meerderheid van de gevallen quasi nutteloos. Want sommige jongeren lopen verschillende keren per week weg uit hun instelling en keren dan telkens dezelfde dag nog terug.

Commissaris Rico en Bart schuimen de straten af in de moeilijke wijken van Gent. Het is en blijft hun opdracht en overtuiging om iedereen die mogelijks drugs bij heeft te controleren en indien nodig op te pakken. Sommige gebruikers kennen ze al hun hele carrière. Het is schrijnend om vast te stellen dat het voor velen moeilijk is om uit de spiraal van steeds zwaarder druggebruik te geraken. Precieze cijfers zijn er niet maar volgens Rico en zijn team zijn er verschillende honderden mensen in Gent die verslaafd zijn aan harddrugs. Het is een pijnlijke realiteit, niet alleen in Gent maar in alle grootsteden in ons land.

