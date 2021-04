Woensdag in 'Alloo': oud maar niet out

België telt drie miljoen 60-plussers waarvan een overgroot deel met pensioen is. Morgen, woensdag 28 april om 21.55, bezoekt Luk Alloo vier gepensioneerden die zich nuttig weten bezig te houden tijdens hun oude dagen in een nieuwe 'Alloo' bij VTM.

De vorige aflevering van 'Alloo' over dwangmatige verzamelaars werd ondertussen bekeken door bijna een half miljoen Vlamingen, goed voor 26.1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Luk Alloo: 'Gepensioneerden proberen hun dagen boeiend in te vullen. Ouder worden is en blijft een strijd tegen de tijd en de aftakeling. Ik ga op zoek naar straffe verhalen en heb ontdekt dat vrijwel iedereen zich oriënteert op één specifiek verlangen. De ene gepensioneerde focust zich op seks, de andere op boeken.'

Frank woont in een woonzorgcentrum, maar voelt zich ondanks zijn pacemaker 40 jaar oud. Hij is vrijgezel en vindt seks noodzakelijk en belangrijk. 'Ondertussen heb ik bijna 2000 vrouwen gehad. En ik wil doorgaan', aldus Frank. 'Mijn huisarts begrijpt mijn seksuele appetijt op mijn 85ste niet. Op mijn leeftijd moet ik uitwijken naar betaalde seks. Ik ben daar niet beschaamd over. Al is het momenteel een droevige periode door corona. Ik lijd daar onder.'

Oud-leraar en levensfilosoof Etienne leeft letterlijk tussen zijn boeken. In een veranda, die speciaal is omgebouwd tot een bibliotheek, slijt hij zijn pensioen met het fanatiek lezen van romans, naslagwerken, encyclopedieën en boeken uit de 17de, 18de en 19de eeuw. 'Ik ben nooit getrouwd en ben bijgevolg een einzelgänger gebleven. Ik krijg momenteel alleen bezoek van een verpleegster en een poetsdienst. Mijn enige contact met de buitenwereld is de passage op de steenweg die ik door het raam kan zien. Ik lees constant boeken. Ik heb zeker nog 500 jaar nodig om ze allemaal uit te lezen. De quarantaine komt mij eigenlijk nog goed uit', lacht Etienne.

Armand baat sinds 1980 een café uit. 'Sinds corona is het café gesloten, maar ik moet er blijven werken om onder de mensen te komen en ook om mijn pensioen van amper 900 euro per maand aan te dikken. Anders kom ik niet rond', zegt Armand. 'Gelukkig heb ik op mijn 87ste een 40 jaar jongere man leren kennen. Dat verdooft de pijn wat.'

Julien is niet weg te slaan uit zijn twee hobbykamers. 'Ik ben al 20 jaar op pensioen', vertelt Julien. 'Als mijn vrouw mijn passie en hobby verbiedt, is het gedaan tussen ons. Ik moet bezig blijven. Ik wil spullen herstellen, radiocontact zoeken met de andere kant van de wereld, vliegtuigjes bouwen, klussen in huis, boogschieten, …'

