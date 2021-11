Woensdag de laatste aflevering van 'Helden van Hier: Politie Oostende'

In de laatste aflevering van 'Helden van Hier: Politie Oostende' houden eerste inspecteur Jörgen en inspecteur Jerry een voertuig staande omdat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet draagt. Maar wanneer Jörgen merkt dat ook het kind achteraan zonder gordel op de bank zit, wordt hij echt boos op de chauffeur.

'Jij hebt de verantwoordelijkheid om de gordel bij jouw kind reglementair aan te doen. Die kleine gaat daar niet over oordelen, jij moet daarover oordelen. Ofwel sta je in voor de veiligheid van je kind, ofwel vliegt het door de voorruit en is het gepasseerd. En dan ga je zeggen: 'had ik maar'...' Jörgen weet waarover hij spreekt. Voor hij bij de Politie van Oostende ging werken, was hij spoedverpleegkundige en reed hij met de MUG-diensten door de stad. Hij werd ook daar in eerste lijn geconfronteerd met het niet dragen van de veiligheidsgordel. 'Als je dan op de plaats van het ongeval komt en je ziet het lichaam van een kind liggen, comateus omwille van een interne bloeding en je krijgt dan te horen 'ja de kleine droeg geen gordel'. Heel jammer, maar dan heb je hierdoor een gezond kind dat een kind met beperkingen wordt. Ja, dan krijgen bestuurders die ik nu bij de politie staande houd wel een uitbrander van mij. Die mensen beseffen niet dat ze met mensenlevens aan het spelen zijn.'

'Helden van Hier: Politie Oostende', woensdag 3 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.