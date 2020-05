Willy Sommers steekt een sigaartje op in 1964

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Een vintage outfit, unieke gadgets en nostalgische muziek. Vorige week volgden 571.000 kijkers (23.2% marktaandeel, live+uitgesteld) hoe Saartje Vandendriessche met haar 'vrouwenclubje' terugkeerde in de tijd.

Deze week is het de beurt aan zanger en televisiepresentator Willy Sommers. Samen met zijn vrouw Cindy, zoon Luka en dochter Luna keren ze terug naar 1964. In dat jaar veroveren The Beatles en The Rolling Stones de wereld met hun hits én hun kapsels, mogen vrouwen voor het eerst bussen en trams besturen, is een rijbewijs nog gewoon af te halen in het gemeentehuis van zodra je 21 bent en is Willy Sommers 12 jaar.

Willy’s vader was autohandelaar waardoor hij als kind opgroeide tussen de auto’s. In een vintage Mercedes 190 - het lievelingsmerk van zijn vader - met schuifdak én staartvinnen rijdt het gezin terug in de tijd. Dochter Luna vindt dat de vering van de achterbank wel wat te wensen overlaat: 'Precies een trampoline!' In de wagen zit de ambiance er meteen in en zingt het gezin mee met enkele van de grootste hits uit 1964: 'Draai Dan 797204' van Will Tura, 'My Boy Lollipop' van Millie Small en 'Pretty Woman' van Roy Orbison.

Aangekomen in het 'huis vol kruiskes' ontdekt het gezin het interieur, de huishoudelijke toestellen uit 1964 en steelt vooral Luka de show als 'mini-Willy' in zijn 60’s-outfit. Het gezin ontdekt ook een doosje sigaren en Willy besluit meteen de nostalgie op te snuiven… Vooral Luna en Luka zijn daardoor erg gechoqueerd: 'Ik was verschoten, ik had dat nog nooit gezien dat papa dat deed! En dat stinkt!'

Na een heerlijke filterkoffie bij het ontbijt is het op zaterdagochtend in 1964 tijd voor… school! Schok nummer twee voor de kids. In een authentieke lijnbus van dat jaar trekken de kinderen samen met Willy naar zijn oude school: het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht. Daar krijgen ze Franse les van Willy’s oud-leraar, 'monsieur Raymond'. Heeft Willy de Franse taal nog onder de knie?

Cindy ontpopt zich ondertussen tot een ware huisvrouw. Samen met Luna maakt ze 's avonds voor de allereerste keer in haar leven zelfgemaakte kroketten. Ze mogen daarbij een extra grote portie voorzien want ook Willy's jeugdvrienden, Mark en Hugo, schuiven mee aan tafel. 'Ik vind dat wel raar dat de mannen vroeger eerst werden bediend', oordeelt Luna. Wanneer iedereen zijn buik heeft volgegeten, is het tijd om te verhuizen naar de tot discobar omgebouwde kelder. En daar wordt net zoals vroeger een heus feestje gebouwd.

Het weekend wordt afgesloten in het dorpscafé, de plek waar vader Sommers in 64 na de mis met de kaarten ging spelen en muziek beluisterden op de jukebox. En wanneer An Lemmens op het einde van het weekend opduikt, mogen de kinderen het rapport van 1964 invullen. Was het vroeger echt beter?

'Groeten Uit', dinsdag 5 mei om 20.35 uur bij VTM.