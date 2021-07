Willy en Anne blikken terug: 'Het was meer dan een artiest aankondigen'

Zondag flitst 'Tien Om Te Zien' de kijkers terug naar het jaar 1993. De aflevering van vorige week was goed voor bijna een half miljoen kijkers en 22% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Willy Sommers en Anne de Baetzelier waren samen jarenlang dé gezichten van 'Tien Om Te Zien'. En zo'n muziekprogramma presenteren moet duidelijk niet altijd té serieus zijn. Anne blikt terug: 'Die aankondigingen waren met een knipoog. We stonden grapjes te maken en onnozel te doen, maar dat mocht ook wel. Het was niet enkel een artiest aan- en afkondigen.'

Bekijk hier de preview:

Nog in 1993 is Frank Valentino blut, maar blijft hij toch breed glimlachen. Frank Dingenen & De Welriekende Dreefjes staan in de file maar hebben het er best gezellig samen. En Phil Kevin verlaat de planeet Urk om die zomer speciaal voor 'Tien Om Te Zien' op de zeedijk in Blankenberge te kunnen staan.

'Tien Om Te Zien: De Zomer van 1993', zondag 4 juli om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.