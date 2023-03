William Boeva en Sven De Ridder proberen Jacques Vermeire en Axel Daeseleire aan eindoverwinning te helpen in 'Eenmaal Andermaal'

The clash of the titans van de brocante is aangebroken! Op donderdag 23 maart strijden Jacques Vermeire en Axel Daeseleire voor de eindoverwinning in de finale van 'Eenmaal Andermaal'.

Acht weken lang zochten ze samen met enkele bekende partners in crime naar unieke parels op antiekmarkten en brocantewinkels over heel Vlaanderen om de vondsten daarna met - dat was toch het doel - meerwaarde te verkopen. De ultieme battle wordt uitgevochten in de grote beurshal in het Waalse Ciney. Axel mag rekenen op de hulp van Sven De Ridder en Jacques op die van William Boeva. De heren krijgen dubbel zoveel budget, maar moeten wel een extra object scoren én dat binnen dezelfde tijd. Het besef dringt maar al te goed door: het is erop of eronder.

Axel en Sven kunnen al snel een beeld van de bekende tekenfilmfiguur Popeye en een antiek schilderij op de kop tikken. Hun speurtocht lijkt daarbij erg vlot te verlopen tot ze het niet eens zijn over een bende knalroze en oranje flamingo’s. 'Ik vind het alleen tof als we ze allemaal kunnen meenemen', zegt Sven. 'Nee dat is te veel. Wat is er mis met een koppeltje?', antwoordt Axel. Komen de heren tot een compromis? Intussen tikt de klok genadeloos verder…

Bij het ander duo daarentegen slaagt William er steeds in Jacques te overtuigen. Ze scoren een antieke Apollo raket. 'Ça c’est le chef ici', lacht Jacques. William steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken en doet een vreugdedansje. Schiet de raket Jacques’ winst naar ongekende hoogtes of crasht ze?

En dan is het moment van de waarheid aangebroken: de finale veiling. Tweede keer, goede keer voor Jacques? Of gaat Axel net zoals in het eerste seizoen met de trofee lopen? Je ontdekt het in dé ultieme brocante-battle van 'Eenmaal Andermaal'.

De totale opbrengst van de veiling gaat naar JEZ!, het gloednieuwe jongerencollectief waaronder VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders zetten. Naast jongeren een stem en een gezicht geven, haalt JEZ! ook geld op voor 200 organisaties die zich inzetten voor jongeren in Vlaanderen en Brussel.

'Eenmaal Andermaal', donderdag 23 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.