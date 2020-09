Wie zingt vrijdag wat in 'The Masked Singer'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Naast Zeemeermin laten vrijdag ook Aap, Duiveltje, Koningin, Libelle, Otter en Wolf hun stem opnieuw horen aan Vlaanderen. Vooral die laatste maakt vrijdag een opmerkelijke entree op het podium.

Het valt speurders Jens Dendoncker, Julie Van den Steen, Karen Damen en de mystery speurder meteen op dat er iets met Wolf aan de hand is. Maar wat? Otter zorgt deze week dan weer voor een mindfuck bij Julie. 'Ik ben helemaal van mijn melk nu', klinkt het in de show van vrijdag. Is Otter een man of een vrouw? Eén ding is zeker: van één 'Masked Singer' vallen vrijdag de maskers af. Maar van wie?

Met deze nummers hopen de 'Masked Singers' vrijdag door te stoten naar volgende week:

Aap: Baby One More Time van Baby Britney Spears

Duiker: Treat You Better van Shawn Mendes

Duiveltje: I’ll Be There For You van The Rembrandts

Koningin: Don’t Stop Now van Dua Lipa

Libelle: Instagram van Dimitri Vegas & Like Mike

Otter: When Doves Cry van Prince

Wolf: Use Somebody van Kings Of Leon

Zeemeermin: A Million Dreams van P!nk

'The Masked Singer', vrijdag 25 februari om 20.40 uur bij VTM.



