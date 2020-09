Wie zijn de mensen achter DRTHVDR, PRINCESS en BOBTAIL?

Foto: VTM © DPG Media 2020

De nieuwe realityreeks 'Vanity Plates' gaat elke week op zoek naar de mensen achter de meest opvallende gepersonaliseerde nummerplaten op de Vlaamse wegen. Donderdag 10 september maken de kijkers om 20.40 kennis met de eigenaars van DRTHVDR, PRINCESS, PARADISE, SEX 069 en BOBTAIL.

Cédric - DRTHVDR: 'Niets op aarde ruikt beter dan verbrand rubber'

IT-specialist Cédric uit Adegem is al heel zijn leven fan van het personage Darth Vader uit Star Wars. Toen hij een gepersonaliseerde nummerplaat bestelde voor zijn droomauto, een Ford Mustang Shelby, twijfelde hij dan ook geen seconde: “Mijn auto is zwart, angstaanjagend en ‘he uses the force’, net als Darth Vader. Het moest dus DRTHVDR worden op de bumper.”



Cédric leeft voor zijn auto. “Mijn auto is de belangrijkste drijfveer in mijn leven. Ik werk me te pletter om me deze auto te kunnen veroorloven. Maar het is een genot. De motor is de hemel op aarde. In elke tunnel laat ik ‘m brullen. En als mijn banden bijna versleten zijn, trek ik donuts. Er is niets op aarde dat beter ruikt dan verbrand rubber.”



Frederik - PRINCESS: 'Het is een eerbetoon aan mijn vrouw'

Bakker Frederik uit Leefdaal noemt zijn vrouw Petra al jaren ‘prinses’ en schonk haar vijf jaar geleden een MINI Cooper met de nummerplaat PRINCESS. Helaas vindt Petra het geen toffe auto, dus rijdt Frederik er zelf mee rond. “Dat zorgt natuurlijk wel voor gefronste wenkbrauwen bij andere bestuurders. Ze verwachten een leuk poppemieke of mooi meisje achter het stuur en dan is het toch altijd schrikken als ze mij zien zitten. (lacht)”



Bij de bakkerij in Tervuren staat steevast een PRINCESS voor de deur, maar af en toe is dat ook een echte prins. 'Wij hebben een bekende klant: prins Laurent. De Monseigneur komt ook in de winkel.'



Rudi - PARADISE: 'Het is ons paradijsje om naar het paradijs te rijden'

Rudi en Marleen uit Heist-op-den-Berg doen niets liever dan rondreizen met hun mobilhome. En die mobilhome springt behoorlijk in het oog. “Hij is helemaal gepersonaliseerd”, zegt Rudi. “Op de achterzijde staan beren, de lievelingsdieren van Marleen. Op de zijkant staan orka’s, dat zijn mijn lievelingsdieren. En op de bumper hangt de nummerplaat PARADISE. Dit is ons paradijsje om naar het paradijs te rijden.”



Guido - SEX 069: 'Tina Turner en Lionel Richie zaten ooit op mijn achterbank'

Guido ‘Panthera’ uit Welden runde samen met zijn oudste zoon Joshua jarenlang een succesvol limousinebedrijf. Internationale sterren zoals Tina Turner en Lionel Richie zaten ooit op hun achterbank. Op de enige limo die ze nu nog hebben prijkt de nummerplaat SEX 069. Achter de stoere bast van Guido schuilt een gevoelige man die al meermaals getroffen werd door het noodlot. Zijn jongste zoon herstelt van een zwaar verkeersongeval en zijn limobedrijf ging in de vlammen op. “Het is nu zo lang geleden, maar ik heb het nog niet verwerkt. Je levenswerk in een uur weg.”



Chris - BOBTAIL: 'Ik ben al veertig jaar dol op Bobtails'

Chris uit Vorselaar kocht veertig jaar geleden haar eerste Bobtail en was meteen verkocht voor het leven. In de aflevering van Vanity Plates zien de kijkers haar niet rijden met haar nummerplaat BOBTAIL, want Chris is stand-by voor de bevalling van haar hoogzwangere Bobtail Ulla.

'Vanity Plates', donderdag 10 september om 20.40 uur op VTM2.



Lees ook: