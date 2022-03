Wie zijn de favorieten van William, Kim en Elien die op de boerderij mogen blijven?

Op zondag 20 maart om 19.55 uur heeft William zijn tien favoriete meisjes uitgenodigd op zijn ranch in Westerlo. Het wordt voor hen een belangrijke dag want niet iedereen mag hier vanavond blijven overnachten.

Op de ranch laat William zijn dames kennismaken met zijn grote passie: het bullriden. Wanneer de meisjes zich van hun sportiefste kant hebben laten zien, wil William hen beter leren met een meer persoonlijke date: 'Ik moet me eerst fysiek aangetrokken voelen tot een persoon en als dan de vibe tijdens het praten nog meezit, dan is dat ideaal uiteraard.'

Ook in Gingelom is het dating time. Zeven dames zijn onderweg om hun boer Kim diep in de ogen te kijken. Onze prins charming komt met vier ezels op de proppen om samen een grote ezelstocht te maken in zijn geboortestreek. De ezels werken niet altijd mee en eentje maakt het alvast extra moeilijk voor Emi. 'Jij moet met de ezel wandelen, niet de ezel met jou! En ik heb een vrouw nodig die de touwtjes in handen heeft, hé Emi?', lacht Kim. Hij geniet met volle teugen van zijn gezelschap maar niet alle meisjes kunnen op de boerderij blijven. Het is aan hem om te beslissen met wie het klikt.

In Lommel staat boerin Elien voor een pittige dag want ook zij heeft haar favoriete mannen uitgenodigd voor een verdere kennismaking: 'Ik ben heel benieuwd om ze terug te zien. Ik heb er veel zin in, ik hoop zij ook!' Twaalf kerels zullen strijden om het hart van de boerin te veroveren. Elien onderwerpt haar mannen alvast aan een highland parcours. Ze zullen moeten bewijzen of ze wel 'geschikt materiaal' zijn voor haar en terwijl de mannen zich uitsloven, geeft Elien haar ogen goed de kost. Nadat de mannen getest zijn op hun fysieke skills en gequoteerd werden op hun stoere aantrekkingskracht, gaat Elien de meer ernstige toer op. Ze wil graag weten hoe deze kerels naar de toekomst kijken, en ook haar kinderwens komt aan bod.

Na deze eerste dag van daten, wacht Elien, Kim en William de moeilijke taak om een eerste selectie te maken: met welke kandidaten willen ze verder? En alsof dit nog niet moeilijk genoeg is, komt Dina Tersago nog met een extra plottwist op de proppen… Hoe zullen Elien, Kim en William hierop reageren?

'Boer zkt Vrouw', zondag 20 maart om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.