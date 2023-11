Wie wint de finale van 'De Verraders'?

Vijf bondgenoten. Twee verraders. Nu zondag 19 november is het voor alle partijen tijd om kleur te bekennen in 'De Verraders'.

De voorbije weken waren ruim 900.000 kijkers, goed voor 36% marktaandeel', getuige van een absolute mindfuck en dat is in de finale niet anders. Integendeel. Weloverwogen plannen worden overboord gegooid, verdachtmakingen vliegen in het rond en alle kandidaten voelen elkaars hete adem in de rug. Wordt de glansrol van verraders Bart Appeltans en Guy T’Sjoen zondag bekroond met een overwinning? Of worden ze voor de eindmeet nog ontmaskerd door bondgenoten Véronique De Kock, Hans Van Alphen, Elodie Gabias, Sarah Puttemans en Franky De Smet-Van Damme? In de razend spannende finale worden alle kaarten op tafel gelegd.

Voor ze aan de finale Ronde Tafel plaatsnemen gaan verraders Bart en Guy de laatste nacht in. Ze mogen nog één bondgenoot vermoorden, die de finale dus nét niet zal halen. Welke vier bondgenoten nemen ze mee naar die finale? Dat ontdekt de groep pas tijdens de volgende missie. Daarin wordt een laatste keer gestreden voor twee dolken, die een dubbele stem opleveren aan de allesbeslissende Ronde Tafel. Staf maakt de groep voor dag en dauw wakker en dropt hen in een nabijgelegen bos. De vier deelnemers die het snelst een parcours afleggen, krijgen toegang tot de wapenkamer.

Na de missie gaat het in één rechte lijn naar de ultieme Ronde Tafel. Voor het zover is bellen de finalisten nog even naar het thuisfront. 'Ik moet een geheimpje verklappen', klinkt het wanneer verrader Bart zijn partner opbelt.

Nadien is het tijd om posities in te nemen. 'Tien dagen geleden zaten we hier met twintig onschuldige kandidaten', steekt Staf van wal. 'Vandaag gaan we stemmen tot we nog met drie mensen aan tafel zitten of tot jullie unaniem beslissen om te stoppen als jullie zeker zijn dat alle verraders naar huis zijn. En nog specialer is dat wie verbannen wordt zijn of haar identiteit niet meer meteen kenbaar maakt. Pas aan het einde van de stemming maken we bekend wie er nog rond de tafel zit. Zit daar een verrader tussen dan wint die verrader. Zijn het bondgenoten, dan winnen de bondgenoten.' Om het spel te winnen moet er straks dus minstens één verrader alle stemmingen aan de Ronde Tafel overleven. Kunnen Bart en Guy hun identiteit verborgen houden? Of slagen de bondgenoten erin om hen te ontmaskeren? Wie wint 'De Verraders'?

Volgende week zondag 26 november zendt VTM om 19.55 uur de reünie-aflevering uit van 'De Verraders', waarin de deelnemers terugblikken op het avontuur en de onvergetelijke mindgame die ze hebben gespeeld.

Vincent Fierens gooit samen Astrid Coppens, Kim Van Oncen, William Boeva en Frank Boddin nog een laatste keer alle intriges op tafel in aflevering 10 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

In 'De Verraders: De Ronde Tafel' gaat host Vincent Fierens nu zondag om 21.20 uur dieper in op de ultieme finale van 'De Verraders'. Samen met zijn gasten bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen en natuurlijk ook de afloop van het tweede seizoen. Nu zondag schuiven ex-bondgenoten Astrid Coppens en Kim Van Oncen nog een laatste keer aan tafel, samen met superfan William Boeva. Alle drie laten ze hun licht schijnen op het voorbije seizoen en de razend spannende finale. Vincent bespreekt de aflevering ook met Frank Boddin, expert in menselijk gedrag, en blikt met de vermoorde van deze week terug op het avontuur.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in 'Het Uur Van De Waarheid' op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat 'Het Uur Van De Waarheid' door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. 'Het Uur Van De Waarheid' is elke zondag om 21.20 te zien op VTM GO.

'De Verraders', zondag 19 november om 19.55 uur en aansluitend in 'De Verraders: De Ronde Tafel' om 21.20 uur bij VTM.