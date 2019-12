Wie wint 'Belgium's Got Talent 2019'?

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Morgen, vrijdag 20 december, beslist kijkend Vlaanderen tijdens de grote live finale wie zich de winnaar van 'Belgium's Got Talent 2019' mag noemen.

Gemiddeld zagen 988.000 kijkers - goed voor 41,9% marktaandeel (VVA 18-54, live+7) - de voorbije weken hoe de 12 topacts hun plek in de finale veroverden. Turnclub Athena, Vilja Duo, Lieselotte Diels, C-FAM, Steven Delaere en Benjamin Ceyssens kregen de stem van de jury. Ella Kasumovic, BAR-CODE, ELEMCO, Camille Beniest, Studio Adagio en The Movement Theory werden door de kijkers naar de finale gestuurd.

Wie wordt de opvolger van Tascha & Ian en gaat aan de haal met €50.000? Dit zijn de 12 finalisten die morgen een laatste keer alles op alles zetten met een gloednieuwe act:

Turnclub Athena - Destelbergen - 11-27 - acrogym

Ella Kasumovic - Holsbeek - 7 - ‘ippop’-dans

BAR-CODE - Leuven - 17-31 - calisthenics, gymnastiek, trampolinespringen en parkour

Vilja Duo - Antwerpen - 35 en 42 - ballet, luchtacrobatie

ELEMCO - Wuustwezel - 22-17 - cheerleaden

Camille Beniest - Keerbergen - 15 - opera

Lieselotte Diels - Brasschaat - 26 - ritmische gymnastiek

C-FAM - Benelux - 11-28 - danscrew

Steven Delaere - Gent - 32 - goochelen

Studio Adagio - Meise - 21-23 - gymnastische dans

Benjamin Ceyssens - Genk - 19 - piano

The Movement Theory - Brussel - 17-23 - dans

Alleen de kijker beslist wie 'Belgium’s Got Talent' wint en met €50.000 naar huis gaat. Er kan al van bij het begin van de show gestemd worden via sms naar 6677 (0,75/stem) of gratis via vtm.be.

'Belgium's Got Talent', vrijdag 20 december om 20.40 uur bij VTM.