Wie vindt de piepkleine eekhoorn in het kerstdorp van Vic en Mia in 'Mijn Beste Kerst Ooit'?

In de eerste aflevering van 'Mijn Beste Kerst Ooit' verrassen Limburgers Vic en Mia de andere duo's met hun originele kersttraditie.

Elk jaar bouwen ze een gigantisch kerstdorp in hun living. En in dat kerstdorp verstoppen ze een eekhoorntje. Vic aka 'de kerstman' daagt de gasten uit om de piepkleine eekhoorn te zoeken. 'Dit hier is z’n broer', klinkt het. 'Goed kijken, want we laten maar een klein stukje van hem zien.'

Bekijk hier de preview:

Welk duo heeft oog voor detail en slaagt erin de kleine eekhoorn te vinden?

