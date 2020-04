Wie maakt het best te vernietigen bouwwerk in 'LEGO MASTERS'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De voorbije week keken een massa mensen naar de eerste aflevering van 'LEGO MASTERS': maar liefst 906.204 kijkers, goed voor een marktaandeel van 37,5% (VVA 18-54; live +4) genoten van de sublieme bouwwerken die in maar liefst 15 uur from scratch werden bedacht, ontworpen en gebouwd.

Op zaterdag 18 april staat de 8 duo’s een explosieve opdracht te wachten. De teams moeten iets 'buitenaards' bouwen om de bouwwerken vervolgens zonder genade en op spectaculaire wijze te laten vernietigen, alsof er nooit 7 uur aan gebouwd werd… Hosts Kürt Rogiers en Ruben Nicolai maken in hoogsteigen persoon korte metten met de werken. Ofwel door ze tegen 100 kilometer per uur af te schieten tegen een muur, ofwel door ze vanop 4 meter hoogte te pletter te laten storten, ofwel door een hardhandige ontmoeting met een honkbalknuppel, of door er explosieven bij te halen. Bij één van de teams is aan de bouwtafel helaas al een kleine uitbarsting. Als dat maar goed gaat…

De creatie die het mooist uit elkaar springt op de slow motion-beelden, wint de aflevering. Nog belangrijker echter: vorige week zaten alle duo’s nog safe, maar aan het eind van deze aflevering zal voor het eerst een team huiswaarts gestuurd worden door Brickmaster Bas, die de werken vakkundig jureert.

De Nederlandse studenten Jos en Martijn wonnen in de eerste aflevering het gouden blokje, dat ze alvast kunnen inzetten bij een eliminatie moesten ze niet zeker zijn van hun zaak. Zij hebben dus een streepje voor op o.a. het Vlaams-Nederlandse duo Eric en Jaco, dat vorige week de commentaar kreeg dat ze te weinig kleur hadden gebruikt. Eén ding is nu al zeker: dat zal hen geen tweede keer overkomen. Het verliefde stel Andreas en Arno besluit een vliegende kaasschotel te maken, die aangevallen wordt door een enorme muis. Aan creativiteit alvast geen gebrek. Niet dat Andreas kaas lust, want hij is er vies van. 'Laat ons bouwwerk maar snel te pletter storten, ik wil kaas liefst zo ver mogelijk uit mijn buurt.' Maar wie weet levert het werk het duo wel een overwinning op en staan de twee jongemannen één stapje dichter bij de titel van LEGO MASTER 2020 en de geldprijs van 25.000 euro?

Al meer dan 4600 Vlamingen deden mee aan de home challenges

Wat te doen in deze corona-tijden buiten 'LEGO MASTERS' kijken? Mee bouwen natuurlijk! Vorige week kondigde Kürt Rogiers de eerste home challenge aan: 'bouw een monster'. Ondertussen liepen maar liefst meer dan 4600 foto’s en video’s binnen van vlijtige Lego Masters thuis.

Op zaterdag 18 april wordt de tweede thuisopdracht aangekondigd, waarna iedereen die meedoet opgeroepen wordt om een leuke foto of video van zijn creatie te delen op Instagram met #wijzijnLEGOmasters.

'LEGO MASTERS', zaterdag 18 april om 20.20 uur bij VTM.