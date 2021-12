Wie kroont zich tot danskampioen van de feestdagen? Een fonkelende Kerst ligt ondertussen al achter ons, maar het nieuwe jaar moet nog feestelijk ingewijd worden. En dat doet Play4 op zaterdag 1 januari in 'Dancing With The Stars: Happy New Year'.

James Cooke, Kat Kerkhofs, Ian Thomas, Jani Kazaltzis, Leen Dendievel en Julie Vermeire dansen zich nog één keer helemaal te pletter om die felbegeerde titel van ‘ultieme danskampioen van de feestdagen’ in de wacht te slepen. Maar ook naast de dansvloer wordt het uitzonderlijk warm en gezellig want de zes dansende sterren praten openlijk over hun mooie en minder mooie momenten van het voorbije jaar én ze denken luidop na wat 2022 voor hen zal betekenen. Vanaf volgende week palmt de reguliere cast van 'Dancing With The Stars' de vloer opnieuw in. Want ook daar is het enorm spannend: Nina Derwael, Nora Gharib, Yemi Oduwale, Lotte Vanwezemael, Delphine van Saksen-Coburg en Jonatan Medart strijden nog voor een plekje in de volgende rond in de friends & family aflevering.

Vorige week kon Julie Vermeire niet overtuigen met haar chachacha, wél met haar geweldige energie. Dit keer probeert ze de kromme situatie recht te trekken met een quickstep. En ze is gebrand op beter doen, want dansen is echt haar grote passie.

Ook voor Jani was het nog wat zoeken, maar nu mag hij zich volledig uitleven in zijn favoriete dansstijl: freestyle. Kat scoorde dan weer erg goed met de Argentijnse tango. Het nieuwe jaar mag ze inzetten met een intieme rumba.

Ian kreeg opnieuw erg veel lof na zijn moderne dans en op die vibe probeert hij nu de jury te overtuigen met een compleet andere stijl: jive. Het tempo ligt alvast verschroeiend hoog. Leen kreeg de jury helemaal mee tijdens de quickstep en gaat met Sander voor de chachacha. James start 2022 op nummer 1, maar blijft dat ook zo? Samen met Frank zet hij alles op alles tijdens de paso doble.

'Dancing With The Stars: Happy New Year', zaterdag 1 januari om 19.45 uur op Play4.