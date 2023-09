Wie bereidt de beste croque in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'?

Foto: Play4 - © Play Media 2023

De chefs zitten over de helft van het 'MasterChef'-avontuur en in de achtste aflevering wil de jury het kaf van het koren scheiden met een schijnbaar simpele opdracht: de chefs moeten hun creativiteit de vrije loop laten om een unieke, next level croque te maken.

Maar soms is simpel net verschrikkelijk moeilijk en dat is duidelijk te zien in de keuken. Zo is Wim inspiratieloos en vecht Cath met haar keukentoestellen. Boris experimenteert er uiteraard weer op los, maar neemt hij niet teveel hooi op zijn vork?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 27 september vanaf 21.00 uur op GoPlay en Play4.