Wetenschapper Angelique Van Ombergen in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Als kind was Angelique Van Ombergen al gebeten door wetenschap. Het liefst zat ze met haar neus in een jeugdencyclopedie. Wt er rondom haar gebeurde en waarm, dat wilde ze al heel vroeg weten.

Na haar studie audiologie ging ze doctoreren. Ze onderzocht hoe de hersenen van astronauten zich aanpassen aan een verblijf in de ruimte. Haar onderzoek maakte zoveel indruk dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA haar een job aanbood als coördinator van wetenschappelijk onderzoek. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes nam haar op in zijn lijst met de invloedrijkste wetenschappers jonger dan 30, in de categorie wetenschappen en gezondheid.

Sinds januari 2019 werkt Angelique vanuit het onderzoekscentrum van de ESA in het Nederlandse Noordwijk. Ze coördineert er onder andere wetenschapsprojecten bij astronauten aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS.

Naast haar werk bij ESA geeft Angelique als ‘vrouwelijke wetenschapper’ lezingen en workshops, om aan te tonen dat véél vrouwelijke wetenschappers met straffe dingen bezig zijn. Ze ziet het als haar plicht om voor een breed publiek helder en toegankelijk uit te leggen 'waar wetenschap zoal mee bezig is'.

Ze heeft ook nog een andere passie: wetenschappelijke boeken schrijven voor kinderen. Van haar boeken In mijn hoofd en Reis naar de sterren verschenen er al vertalingen in het Russisch, Chinees en Koreaans. Vandaag werkt Angelique aan een derde kinderboek.

Hoewel ze enorm veel plezier beleeft aan dat schrijfproces, kruipt ze ’s avonds tegenwoordig vaak liever in de zetel bij haar vrouw Femke en zoontje Rover, in plaats van achter haar schrijftafel.

