Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bladerdeegtaart met aubergine, tomaat en mozzarella

Een hartige taart met ricotta en zongedroogde tomaten en een vulling van gebakken aubergines, sjalotten en kerstomaten, gegratineerd met gemalen mozzarella.

Dinsdag: Lamskroon met ansjovisboter, boontjes en pommes noisettes

Gebakken lamskroon, kruidenboter met ansjovis, zacht gegaarde sjalotten met madeira, gekookte boontjes en aardappelbolletjes. Woensdag: Rogvleugel met gebakken aardappelen, groene asperges en chimichurri

Gebakken rogvleugel met gebakken aardappelen, groene asperges en chimichurri met gekonfijte paprika. Donderdag: Citroencake met ricotta en frambozen

Een frisse citroencake met ricotta, verse frambozen en een coulis van framboos. Vrijdag: Indiase 'Balti'-kip met naan en raita

Een stoofpot met kip, tomaat, verse chilipasta en yoghurt, geserveerd met naan en frisse raita. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.