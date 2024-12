Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Salade met tempura van boschampignons en crispy chili olie

Een salade met krokant gebakken champignons en homemade crispy chili olie.

Dinsdag: Eierkoeken

Eierkoeken met een vulling van vanille botercrème. Woensdag: Gegrilde zalm met bloemkool, aardappelen en picklesmousseline

Gegrilde zalmmoot met gekookte bloemkool, natuuraardappelen, botersaus met pickles en winterpostelein. Donderdag: Witloof met Gandaham, korst van flandrien en knolselderstoemp

Witloofrolletjes met gandaham, gegratineerd met een korst van Belgische kaas, stoemp met knolselder en een lichte kaassaus. Vrijdag: Pasta e fagioli

Een winterse pasta met bonen en een gerookt hammetje. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!