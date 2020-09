Welk kind krijgt Erik Van Looy onder zijn hoede in 'Opvoeden Doe Je Zo'

In de vierde aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' staan - op donderdag 24 september - Erik Van Looy, Siska Schoeters, Pat Krimson en Lukas Lelie te popelen om hun nieuwe kinderen te verwelkomen in de familie.

Voor Erik Van Looy en Lukas Lelie ligt de lat meteen hoog, want zij moet zich ontfermen over de 8-jarige dochter van voormalig topvoetballer Tomasz Radzinski: Angelina. Het toeval wil dat Erik en Tomasz elkaar goed kennen. 'Tomasz is op latere leeftijd bij mij in de amateurploeg komen voetballen. Meestal zat ik op de bank en viel ik in wanneer Tomasz moe was. Ik heb dus weinig gespeeld', lacht Erik. Siska Schoeters en Pat Krimson zetten hun beste ouderbeentje voor met de 7-jarige Sophie.

De BV’s proberen Angelina en Sophie in recordtempo klaar te stomen voor fancy restaurantbezoekjes, leren hen de belangrijkste zaken van een shortski en buigen zich over het dilemma van de week: Mag je een kind van zeven jaar een halfuur lang alleen thuis laten? Verder wijzen ze hun kinderen op de potentiële gevaren van films en moeten ze inschatten hoe hun nieuwe kinderen denken over de pensioenen.

Pat Krimson: 'Mijn ouders zijn gescheiden op mijn plechtige communie.'

Overal ter wereld zijn er verschillende gebruiken en tradities. Zo vieren ze in Latijns-Amerika de overgang van een meisje naar een vrouw op een wel heel aparte manier. Ook Pat Krimson vierde zijn communie op een 'speciale manier': 'Mijn ouders gingen scheiden op mijn 12 jaar, op mijn plechtige communie. Tijdens de tomatensoep met balletjes is er een discussie ontstaan en het videetje hebben we niet gehaald. Op dat moment was dat niet zo leuk. Ik moet wel zeggen dat ik geweldige ouders heb, die toen een wijze beslissing hebben genomen. Ik zie hen nog steeds allebei even graag, maar het was wel een communiefeest om nooit te vergeten.'

Angelina (8) uit Brecht

De 8-jarige Angelina komt uit Brecht en is de dochter van ex-profvoetballer Tomasz Radzinski. Ze loopt heel graag op haar handen en heeft een geheim dagboek, waar niemand weet van heeft … tot vandaag.

Sophie (7) uit Hoboken

De 7-jarige Sophie komt uit Hoboken. Ze kan heel goed liedjes verzinnen en wil later maar wat graag avonturier worden.

