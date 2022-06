Welk duo wint 'Come Dance With Me'?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

In het familieprogramma 'Come Dance With Me' daagde de kinderen hun ouders uit om deel te nemen aan de waanzinnige danscompetitie en nu is het morgen tijd voor de grote finale. Nog drie duo's geven het beste van zichzelf om zich te kronen tot winnaar van 'Come Dance With Me'.

Sou & Jaouad, Senne & Ilse en Ilvy & Jerry gooide afgelopen weken alles in de strijd, maar ook de afgelopen dagen waren bikkelhard voor al onze duo's, ze wagen zich deze keer twee maal op het podium.

Het was een spannende, maar ook emotionele rollercoaster. Welke mama of papa heeft even veel talent als zijn of haar kind en wint de geldprijs van 25.000 euro? Dat zie je morgen op Play4. Een nieuw papa-dochter duo in de finale! Jacques haalt zijn beste dansbenen nog eens boven. Samen met Julie en Jeny danst hij de pannen van het dak. De laatste aflevering van 'Come Dance With Me' zie je zaterdag op Play4.