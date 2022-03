Wat tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord?

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta carbonara met gerookt spek en prei

Knapperige blokjes spek, gestoofde prei, pasta en een romige saus met ei en geraspte parmezaan. Dit is het perfecte maandaggerecht. Supermakkelijk en klaar in een wip.

Dinsdag: Gebakken zalm met krieltjes, broccoli en botersaus met vadouvan

Een lekker stukje gebakken vis met gebakken aardappelen, broccoli en een romig sausje met Franse curry. Weer een mooi voorbeeld van klassieke dagelijkse kost. Woensdag: Gado gad

Een Indonesische maaltijd boordevol groenten is altijd raak. Al zeker in combinatie met de goudbruin gebakken blokjes tofu, zachtgekookte eitjes en krokante kroepoek. Kraakvers, gezond en bovenal superlekker. Donderdag: Gehaktballetjes met andijviestamppot en picklessaus

Jeroen maakt vandaag de lievelingskost van Johannes van Dam: gehaktballetjes met een stamppot van andijvie. Een heerlijk eerbetoon aan de beroemde Nederlandse gastronoom met een dagelijkse kost-twist. Vrijdag: Brownietaart met chocolade-ijs

Vandaag worden de zoetekauwen nog eens verwend. Deze chocoladetaartjes met chocolade-ijs zullen inslaan als een bom! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.