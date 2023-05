Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta 'broccolini' met blauwe kaas

Deze zalige, frisgroene pasta is een absolute winner. De romige saus op basis van broccoli en kort gebakken broccolini met een lichte toets van blauwe kaas is een voltreffer op alle vlakken!

Dinsdag: Stoofpot van kip met pancetta en champignons, gebakken aardappelen en kropsla

Een overheerlijke stoofpot met zacht gegaarde kippenbouten in een romige saus met citroen en salie, gebakken champignons en pancetta. Met wat krokant gebakken aardappelen en wat kropsla boks je met weinig moeite een topmaaltijd in elkaar. Woensdag: Risotto met asperges, tomaat en krab

Een snelle hap met alleen maar topingrediënten: zalig smeuïge risotto met tomatenblokjes, onze Belgische trots en krabvlees. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Donderdag: Coupe rabarber met sabayon van Liefmans Goudenband, cassis en amandelcrumble

Wat is er beter op een mooie lentedag dan een chique ijscoupe? Zeker wanneer dat ijs nog eens wordt gepimpt met stukjes gemarineerde rabarber, een luchtige sabayon met Belgisch bier en een zanderige crumble met amandel en 'kinnekessuiker'. Vrijdag: Gegratineerde aubergine met lamsgehakt en couscous met waterkerspesto

Hiermee ge je op culinaire wijze het weekend in! Een hemelse ragù van lamsgehakt, gegratineerd in de oven, met een simpele couscous en pesto op basis van waterkers, koriander en geschaafde amandelen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.